Son dakika... Hasan Mutlu'nun yerine CHP'nin adayı seçilmişti: Bayrampaşa'da seçim iptal edildi!

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan seçimde kura ile CHP'li İbrahim Kahraman'ın seçilmesine AKP tarafından yapılan itiraz üzerine idare mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verildi.

BAYRAMPAŞA'DA SEÇİM İPTAL

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimi iptal edildi.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, adaylardan CHP’li İbrahim Kahraman’ın hem oturuma başkanlık etmesini hem de seçime katılmasını “tarafsızlık ilkesine aykırı” bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

SEÇİMDE KURA ÇEKİLMİŞTİ

21 Eylül 2025’te Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada CHP’li İbrahim Kahraman ile AKP’li İbrahim Akın yarıştı. İlk iki turda meclis üye tam sayısının üçte ikisi, üçüncü turda ise salt çoğunluk sağlanamadı. Dördüncü turda iki adayın eşit oy alması üzerine kura çekimine gidildi ve kura sonucunda CHP’li Kahraman başkanvekilliğine seçildi.

MAHKEMEDEN “TARAFSIZLIK” VURGUSU

AKP’li meclis üyesi İbrahim Akın, seçimde tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yargıya başvurdu. Akın, aynı zamanda aday olan birinci başkan vekili İbrahim Kahraman’ın meclis oturumuna başkanlık ettiğini, yapılan itirazların dikkate alınmadığını ve bazı oyların haksız biçimde geçersiz sayıldığını belirtti.

Mahkeme, Kahraman’ın hem aday hem de oturum başkanı olarak görev yapmasının “çıkar çatışması ve tarafsızlık ilkelerine aykırı” olduğuna hükmetti.

Kararda, “Adaylardan birinin seçim toplantısına başkanlık etmesi, seçim sürecinin tarafsız yürütülmesi ilkesine açıkça aykırıdır” denildi.

YENİDEN SEÇİM YAPILACAK

Mahkeme, bu şekilde yapılan seçimin sürdürülmesi halinde kamu hizmetinde “telafisi güç zararlar” doğabileceğine dikkat çekerek, 21 Eylül tarihli meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kararın ardından Bayrampaşa Belediyesi’nde önümüzdeki günlerde yeniden başkanvekilliği seçimi yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

21 Eylül 2025’te Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AKP’nin adayı İbrahim Akın yarıştı.

İlk turda AKP’li Akın 19, CHP’li Kahraman 18 oy aldı. Üçte iki çoğunluk sağlanamayınca ikinci tura geçildi.

İkinci turda 18-18 eşitlik yaşandı, bir oy geçersiz sayıldı. Üçüncü ve dördüncü turlarda da eşitlik bozulmadı. Sonuç olarak kura çekimine gidildi ve kura sonucunda CHP’li İbrahim Kahraman başkanvekilliğine seçildi.

ÖZGÜR ÇELİK TEŞEKKÜR ETMİŞ, AKP İSE İTİRAZDA BULUNMUŞTU

Seçimin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Oylamalar esnasında daha önceden farklı biçimde mühürlenmiş oy pusulalarıyla oy kullandırdılar. Oylamalar esnasında işaretlenmiş, üzerinde işaret olan oy pusulalarıyla oy kullandırdılar. Bunların hepsi katipler tarafından seçimi yöneten başkan tarafından tutanak altına alındı. 4 tur oylamanın sonucunda son turda bir eşitlik ortaya çıkınca kura yoluyla başkanvekilliği, belediye başkan vekilliği seçimi gerçekleşti ve CHP'nin adayı İbrahim Kahraman yeni belediye başkan vekili olarak seçildi. Haftalardır, günlerdir türlü tehditlere, türlü şantajlara, türlü tekliflere rağmen bir milim bile geri adım atmadan Bayrampaşa halkının iradesine, Bayrampaşa halkının oyuna, Bayrampaşa halkının namusuna sahip çıkan 18 belediye meclis üyemize yürekten teşekkür ediyorum" demişti.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık" denilmişti.