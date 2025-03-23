Son Dakika... İstanbul'a kayyum atanmayacak: İBB Meclisi 26 Mart'ta toplanacak

Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:41

Güncelleme: 23.03.2025 - 18:07

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve Beylikdüzü Belediyesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Mehmet Murat Çalık'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklatırılması kararı nedeniyle 26 Mart Çarşamba günü Başkan Vekilini seçmek üzere toplanacak.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere;

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’da,

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür"