Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "rüşvet vermek" suçlamasıyla hapis cezası alan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Adana'nın Yüreğir İlçesi Belediye Başkanı Ali Demirçalı, sahibi olduğu inşaat firmasının iskan ve ruhsat işlemleri için Çukurova Belediyesi bürokratına rüşvet verdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘İmarda usulsüzlük’, ‘Rüşvet’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın 13'üncü duruşması görülmüştü.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da aralarında olduğu 28 sanığın yargılandığı duruşmaya 20'den fazla avukat katılmıştı.

5 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Belediye Başkanı Demirçalı'yı, 'İmarda usulsüzlük', 'Rüşvet' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Başkan Demirçalı'nın avukatları, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını bildirdi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Son olarak, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın "rüşvet vermek" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi üzerine görevden uzlaştırıldığı bildirildi.

"SUÇLAMA 8 YIL ÖNCESİNE AİT"

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kararla ilgili yazılı açıklama yapmıştı.

Demirçalı, şunları kaydetmişti:

"2024'te yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı olarak 35 yıl sonra Yüreğir Belediyesi’ni kazandık. 2 yıllık hizmet süresi boyunca Yüreğir Belediyesi’ni her kesime açarak, toplumun tüm farklılıklarını kucaklayarak hizmet verdik. Bu 2 yıl içerisinde hatırı sayılır büyüklükte hizmetlere imza attık. Halkın teveccühünü bu vesileyle kazandık. Ancak bizim bu çabamız ve başarımız belirli odakları ve kesimleri anlaşılan rahatsız etmiştir. Belediye başkanı seçildikten sonra 'rüşvet verme' iddiasıyla hakkımda kamu davası açıldı. İsnat edilen suçlama 8 yıl öncesine aittir. Bu dava belediye başkanı olmam nedeniyle gündeme gelmiştir. Bir iftiracının kendini kurtarmak için 8 yıl öncesine ait bir iddiası nedeniyle açılan dava sonucu verilen karar toplumun vicdanında yok hükmündedir.

Bugün hakkımda kurulan hüküm haksız ve hukuksuzdur. Adil ve tarafsız bir yargılama yapılmamıştır. Avukatlarımın talepleri mahkemece araştırılmamıştır, aklanma hakkım elimden alınmıştır. Bu vesileyle masumiyet karinesi ihlal edilmiştir. Mahkeme hiçbir delilimizi toplanmadan peşin hükümle, ön yargılı ve alelacele bir şekilde hakkımda karar vermiştir. Bilinmeli ki bu karar sadece bir yerel mahkeme kararıdır. Bu kesinleşmiş bir karar değildir. İstinaf ve Yargıtay aşamalarında bu kararın bozulacağını düşünüyoruz. Adana ve Yüreğir halkının kabul etmediği bir kararı bizim de kabul etmemiz mümkün değildir. Bu karar, Yüreğir halkına karşı sorumluluğumu yerine getirmeme engel olamayacaktır. Yüreğir ve Adana halkımıza daha fazla hizmet etmeye devam edeceğim. Eninde sonunda hak yerini bulacaktır. Biz de halkımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."