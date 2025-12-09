Son dakika... İhracı istenmişti: CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır partisinden istifa etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK, parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı.

MYK toplantısı devam ederken Parti Sözcüsü Zeynel Emre basın toplantısı düzenledi.

KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE PM'YE SEVK EDİLMİŞTİ

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın bir televizyon kanalında CHP’ye yönelik eleştirilerinin hatırlatarak, bu konunun MYK’da gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine, Çakır’ın tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“MYK toplantımızda bunu gündeme aldık. Dikkat ederseniz uzunca bir süredir genel itibarıyla çok büyük hoşgörü gösterdi Genel Başkanımız. Sürekli işte protesto eden, kızan, ondan sonra tepki gösteren ‘Bir yerde anlayabilir, bir yerde bir duygusunu yakalayabilir, sürece birlikte katabilir miyiz' çabasını çok gösterdi ama bazı şeylerin bir sınırı var artık, o sınır geçildikten sonra da bizim hepimizin bir ödevi, biz burada parti tüzüğüne göre görev yapıyoruz. Buradaki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Dolayısıyla MYK tarafından o milletvekilimiz, PM’ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM buna karar verecek ilk toplantıda.”

İHRACI İSTENMİŞTİ: İSTİFA ETTİ

Kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edilen 28. Dönem CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"KONUYLA İLGİLİ TÜM DETAYLARI YARIN ANLATACAĞIM"

Çakır, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.