Son Dakika... İktidarın kamu işçisine ikinci zam teklifi belli oldu!

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında hükümetin ilk ay için zam teklifi yüzde 17 oldu. İkinci altı ay için zam teklifi ise yüzde 10 oldu.

Hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 oldu. TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, gelişmeyi yaptığı basın açıklamasında duyurdu.

"İKİNCİ TEKLİFİN NE OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Ağar, "Vermiş oldukları teklifin de anlamı yok. İlk tekliflerinde hayal kırıklığına uğradık. Şimdi hayal kırıklığına uğramadık. Zaten ikinci teklifin de ne olacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.

Ağar, temmuz ayının başlarında bir teklif daha beklediklerini açıkladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görüşmelerden sonuç çıkmazsa greve başlayacaklarını söylemişti.

Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu. İkinci teklif sonrasında sendikalar teklifi değerlendirecek.