Son Dakika... İl Seçim Kurulu iptal talebini reddetti: CHP Kurultayı yapılacak!

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nı iptal etme talebini reddetti.

Kurulun yaptığı incelemeler sonucunda aldığı bu kararla birlikte, kurultayın düzenlenmesinin önünde herhangi bir yasal engel kalmadı.

Açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın kesin olarak yapılacağı ifade edildi.

3 BAŞVURUNUN 3'Ü DE REDDEDİLDİ

Ankara'daki delege tarafından Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na kurultayın yapılmasının iptali için başvuru yapıldı. Dün Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan karar ile delegenin yaptığı başvuru reddedilmişti.

Dün edinilen bilgilere göre, ilçe seçim kuruluna yapılan bu itirazın ardından delegeler İl Seçim Kurulu'na da başvuru yaptı. Toplamda ilçe ve il seçim kuruluna yapılan 3 itirazın 3'ü de reddedildi. Kurul tarafından yapılan incelemelerde kurultayın yapılmasına herhangi bir engelin bulunmadığı tespit edildi.