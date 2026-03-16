Son dakika... İsrail Lübnan'a karadan harekat başlattı

Yetkililer, planlanan operasyonun gerçekleşmesi halinde bunun İsrail’in 2006 savaşından bu yana Lübnan’a yönelik en büyük kara harekâtı olabileceğini belirtiyor. Böyle bir adımın, İran ile giderek tırmanan savaşın merkezine Lübnan’ı da sürükleyebileceği değerlendiriliyor.

İsrailli ve ABD’li yetkililere göre İsrail, Lübnan’daki kara operasyonunu önemli ölçüde genişletmeyi ve Litani Nehri’nin güneyindeki tüm bölgeyi kontrol altına almayı hedefliyor. Planın temel amacı, Hizbullah’ın askeri altyapısını tamamen dağıtmak.

GÜNEY LÜBNAN'IN UZUN SÜRELİ İŞGALİ

Bu büyüklükte bir operasyonun Güney Lübnan’da uzun süreli bir İsrail askeri varlığına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Lübnan hükümeti ise Hizbullah’ın İsrail’e roket saldırılarıyla başlayan çatışmanın ülkeyi yıkıcı bir savaşa sürüklemesinden derin endişe duyuyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Hizbullah’ın silahsızlandırılması amacıyla büyük bir İsrail operasyonunu desteklerken, Lübnan devlet altyapısına verilecek zararın sınırlanması için de İsrail’e baskı yapıyor. Washington ayrıca savaş sonrası bir anlaşma için İsrail ile Lübnan arasında doğrudan görüşmelerin başlatılmasını teşvik ediyor.

HİZBULLAH FÜZELERİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

İsrailli yetkililere göre birkaç gün öncesine kadar Başbakan Benjamin Netanyahu hükümeti, İran’a odaklanabilmek için Lübnan’daki gerilimi sınırlı tutmaya çalışıyordu.

Ancak Çarşamba günü Hizbullah’ın İran ile koordineli şekilde 200’den fazla füze fırlatması, dengeleri değiştirdi. İran da aynı anda onlarca füze ateşledi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, Lübnan hükümetinin diplomatik girişimlerinin ülkenin egemenliğini korumaya yetmediğini savunarak “çözümün direnişten geçtiğini” söyledi.

Kasım, İsrail’in kara harekâtı tehdidine şu sözlerle yanıt verdi:

Düşman kara saldırısı tehdidinde bulunuyorsa, ona şunu söylüyoruz: Bu bir tehdit değil, düşeceğiniz tuzaklardan biridir.

Kasım, kara operasyonunun Hizbullah için yakın mesafeli çatışmalarda avantaj sağlayabileceğini öne sürdü.

SINIRDA ASKERİ YIĞINAK

İsrail ordusu (IDF), İran ile savaşın başlamasından bu yana Lübnan sınırında üç zırhlı ve piyade tümeni konuşlandırmış durumda. Son iki haftada bazı birlikler sınırlı kara operasyonları da gerçekleştirdi.

Cuma günü İsrail ordusu, sınır bölgesine ek takviye gönderildiğini ve yeni yedek birliklerin seferber edildiğini açıkladı.

İsrailli bir yetkili operasyonun hedeflerini şöyle sıraladı:

Toprak kontrolü sağlamak

Hizbullah güçlerini sınırdan kuzeye itmek

Köylerdeki askeri mevzileri ve silah depolarını imha etmek

SİVİLLER TOPLUCA YERLERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusu, Güney Lübnan’daki birçok bölge için tahliye emri yayımladı. İlk kez Litani Nehri’nin kuzeyindeki bazı kasaba ve köyler ile Beyrut’un güney banliyöleri için de tahliye çağrısı yapıldı.

Çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık 800 bin Lübnanlı sivil yerinden edildi. En az 773 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerin büyük bölümünün siviller olduğu bildiriliyor.

ABD'NİN İSRAİL'DEN TALEPLERİ

ABD ve İsrailli yetkililere göre Trump yönetimi, İsrail’den operasyon sırasında Beyrut Uluslararası Havalimanı’nı ve Lübnan devlet altyapısını hedef almamasını istedi.

İsrail’in havalimanını hedef almamayı kabul ettiği, ancak diğer devlet altyapıları konusunda kesin bir taahhütte bulunmadığı belirtiliyor. Nitekim İsrail ordusu Cuma günü Güney Lübnan’daki bir köprüyü, Hizbullah’ın asker ve silah taşımak için kullandığını iddia ederek bombaladı.

Bir İsrailli yetkili Washington ile koordinasyon hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bu operasyon için ABD’nin tam desteğini aldığımızı düşünüyoruz.”

Bir ABD’li yetkili de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hizbullah’ın İsrail’e yönelik bombardımanını durdurmak için İsraillilerin gerekli gördükleri adımları atması gerekiyor.”