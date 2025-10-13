Son Dakika... İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a 'destek' ziyareti: 'Bu soruşturmaların bizim için hükmü yoktur'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Dervişoğlu ve Yavaş, görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yavaş'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

“İYİ Parti Sayın Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaşanan son süreçle ilgili olarak kendisi bize hem geçmiş olsun hem de destek ziyaretinde bulundu. Ben ziyaretlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hem ziyaretlerinden, desteklerinden hem de bize olan güvenlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.”

Dervişoğlu da ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Yavaş’a yönelik soruşturma girişimlerine tepki gösterdi.

Yavaş'ın siyasi geçmişi ve yaptıklarının halihazırda ona kefil olduğunun altını çizen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

“Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi yaşanan gelişmelere bağlı olarak hem bilgi sahibi olmak hem de durduğumuz yeri göstermek bakımından bugün Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanındayız. Geride bıraktığımız günlerde ifade ettim. Bu soruşturmaların zaten Mansur Yavaş ismiyle yan yana getirilebilmesi bile mümkün değil.

Süreci de takip ettiğinizde görüyorsunuz ki başka yerlerden ateşlenen birtakım olaylar var. Kimsenin bilgisi dahilinde olmayan gizlilikle yürütülen soruşturmaların eski belediye başkanının, onun aile fertlerinin elinden basına servis edildiğine dair de çok çeşitli verilere sahibiz. Öncelikle şunu söylemekte yarar görüyorum. Bir siyasetçinin geriye miras bırakacağı en önemli şey şey güvendir.

"BİZİM NEZDİMİZDE ZERRE HÜKMÜ YOKTUR"

Bu kabil soruşturmalar Sayın Mansur Yavaş'a duyulan güveni asla ve kata aşındıramaz. Çünkü insanlar siyasi bir kimlik ve kişiliği de temsil ediyorsa tarihe milletin anladığı şekilde geçer. O bakımdan Sayın Mansur Yavaş'la alakalı sürdürülen itibara yönelik birtakım soruşturmaların bizim nezdimizde zerre hükmü yoktur. Öncelikle onun bilinmesi lazım. Sayın Mansur Yavaş'a zaten mazisi kefildir. Dolayısıyla siyasi bir kimlik ve kişilik taşıyorum diye bir kefalet koyma ihtiyacı içerisinde de değilim. Ona olan güven, ona tanınan kredi ve ona beslenen umut zaten şahsında kendisini göstermiştir. Bu kapsam içerisinde ben hem Ankara'nın sorunları hakkında da bilgi aldım. Geleceğe dair yapılması istenen, arzulanan projelerle ilgili de bilgi aldım.”

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "konser" soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istendi.

Soruşturmayla olarak yazılı basın açıklaması yapan Mansur Yavaş, "Hiçbir iddia, hiçbir girişim, şerefime, itibarımıza ve inandığım değerlere gölge düşüremez. Ben doğruyu yaptım, milletimin emanetini namus bildim. Bu süreçte defalarca devletin kendi kurumları, Mülkiye müfettişleri ve MASAK yetkilileri tarafından kapsamlı incelemeler yapıldı. Belgeler, dosyalar, hesaplar satır satır incelendi. Sonuç açık ve nettir: Her işlemimiz şeffaftır, her kuruşun kaydı vardır” sözlerini kullandı.

"İFADE VERMEYE HAZIRIZ"

Yavaş, soruşturma için izne gerek olmadığını, çağrılması durumunda ifade vermeye hazır olduğunu belirterek, "Bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur” diye konuştu. Yavaş, sürecin uzamaması adına izin alınmasını gerekli görmediği ve gizleyecek bir durumunun olmadığını vurguladı.