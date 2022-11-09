Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya dava

09 Kasım 2022 Çarşamba, 11:26

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında 8 Kasım’da yaptığı paylaşımda “Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur” diyen Süleyman Soylu’ya, avukatı aracılığıyla 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

“KİŞİLİĞİNE GÖRE, EDERİNE GÖRE TAZMİNAT OLMALI”

Dava dilekçesinde, “Her ne kadar dava konusu hakaret ve iftira kapsamlı sözlerin ağırlığı, davalı Süleyman Soylu'nun kişiliği ve ekonomik ve sosyal durumu çok yüksek miktarlı tazminata hükmedilmesini gerektirmekte ise de bizzat müvekkilin, ‘Adamına göre, kişiliğine göre, ederine göre tazminat olmalı. Benim için Süleyman Soylu'nun değeri 5 paradır. O nedenle 5 paralık dava açılması lazım. Ancak madem ‘para’ birimi tedavülde yok, o halde 5 kuruşluk dava aç ve bunu da belirt’ talimatı çerçevesinde sadece 5 kuruşluk dava açma yoluna gidilmiştir" denildi.

'HAKARETİNİN HESABINI VERECEK'

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Süleyman Soylu "ONURSUZ" hakaretinin hesabını verecek! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Süleyman Soylu'ya biçilen değer ve verilen talimat gereğince, Soylu aleyhine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Ayrıca hakaret suçu yönünden suç duyurusunda bulunduk...