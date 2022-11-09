Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya dava
Son Dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur” sözü nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında 8 Kasım’da yaptığı paylaşımda “Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur” diyen Süleyman Soylu’ya, avukatı aracılığıyla 5 kuruşluk tazminat davası açtı.
“KİŞİLİĞİNE GÖRE, EDERİNE GÖRE TAZMİNAT OLMALI”
Dava dilekçesinde, “Her ne kadar dava konusu hakaret ve iftira kapsamlı sözlerin ağırlığı, davalı Süleyman Soylu'nun kişiliği ve ekonomik ve sosyal durumu çok yüksek miktarlı tazminata hükmedilmesini gerektirmekte ise de bizzat müvekkilin, ‘Adamına göre, kişiliğine göre, ederine göre tazminat olmalı. Benim için Süleyman Soylu'nun değeri 5 paradır. O nedenle 5 paralık dava açılması lazım. Ancak madem ‘para’ birimi tedavülde yok, o halde 5 kuruşluk dava aç ve bunu da belirt’ talimatı çerçevesinde sadece 5 kuruşluk dava açma yoluna gidilmiştir" denildi.
'HAKARETİNİN HESABINI VERECEK'
Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Süleyman Soylu "ONURSUZ" hakaretinin hesabını verecek! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Süleyman Soylu'ya biçilen değer ve verilen talimat gereğince, Soylu aleyhine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Ayrıca hakaret suçu yönünden suç duyurusunda bulunduk...
Süleyman Soylu "ONURSUZ"— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) November 9, 2022
Hakaretinin hesabını verecek!
Genel Başkanımız @kilicdarogluk tarafından Süleyman Soylu'ya biçilen değer ve verilen talimat gereğince, Soylu aleyhine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık!
Ayrıca hakaret suçu yönünden suç duyurusunda bulunduk...
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