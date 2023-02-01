Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şarkılı 'Bay bay Kemal' yanıtı
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Madem Bay Kemal ifadesini sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal” diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şarkılı yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Madem 'Bay Kemal' bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal" sözlerine şarkılı yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu paylaşımına, "Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı" notunu düştü. Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, Organize İşler Filmi'nden bir kesit paylaştı. Söz konusu bölümde Everly Brothers’ın “Bye Bye Love” şarkısı yer alıyor.
İşte o paylaşım:
Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı... https://t.co/wCmQzqxI6P pic.twitter.com/KXyBACevLg— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 1, 2023
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