Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Son dakika haberi... Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AA
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 15:40
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı  saat 15.35'te başladı.

Önemli konuların başında seçim güvenliği geliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacak.

MGK'nın, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonları ele alması bekleniyor.

Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masada olacak.

Türkiye ile KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülmesi öngörülüyor.


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