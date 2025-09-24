Son Dakika... Murat Çalık hastaneye kaldırıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 13:18:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye kaldırıldı.

CHP İstanbul İl Örgütü, bugün olağanüstü kongresini Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriyor. 

İl kongresinde tek aday olan Özgür Çelik, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Özgür Çelik, Çalık'ın kan tahlili vermesi için hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bir haber aldık az önce, arkadaşlarım söyledi. Yine kendisi hastaneye kaldırılmış. Evinden, ailesinden 600 km öteye, İzmir'e sürgüne gönderildi. İki kere kanser atlattı, çok ciddi kilo kaybı, sağlık sorunları yaşıyor. Büyük bir düşman hukukuyla, büyük bir zalimlikle hâlâ cezaevinde. Beylikdüzü Belediye Başkanımız, değerli abim Mehmet Murat Çalık'a selam olsun."

