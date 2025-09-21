Son dakika... Özgür Özel, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçildi: Oyların tamamını aldı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olduğu kurultayda İstanbul il delegeleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri oy kullanmadı.

Parti tüzüğündeki madde doğrultusunda Genel Başkan, 60 üyeli Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu için güven oylaması yapıldı; Özel'in isteğiyle delegeler 'güvensizlik oyu' verdi. Ardından blok liste yöntemiyle genel başkan ve parti organlarının seçimine geçildi.

ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

İstanbul delegeleri ve doğal delegelerle birlikte genel merkezin belirlediği 352 delege oy kullanmadı.

Özel, son 2 yılda 3 defa kurultay kazanmış oldu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY'DA ANBEAN NELER YAŞANDI?

Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, saat 10.00'da başlayan CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda anbean yaşananlar şu şekilde...

SEYİRCİ ALINMADI

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmıyor. Kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturuldu.

KILIÇDAROĞLU KATILMADI, GÜRSEL TEKİN DAVET EDİLMEDİ

İsmi ana kurultay davasından çıkabilecek "mutlak butlan" kararı ile birlikte anılan ve bazı partililerin kurultayda aday olması için çağrıda bulunduğu ve dün Özgür Özel'in arayarak bizzat davet ettiği eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya katılmadı.

CHP İstanbul İl başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise kurultaya davet edilmedi.

HİKMET ÇETİN VE MURAT KARAYALÇIN, ÖZEL'İN YANINDAYDI

Kurultaya, önceki genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuklar, Çetin ve Karayalçın için ayrıldı.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARININ FOTOĞRAFLARI SALONDAYDI

CHP’nin 22. Olağanüstü "Darbeye ve Kayyuma Hayır" Kurultayı’nda tutuklu belediye başkanların fotoğrafları yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL SAAT 10.03 İTİBARIYLA SALONA GİRİŞ YAPTI

CHP lideri Özgür Özel, saat 10.03 itibarıyla 22. Olağanüstü Kurultay'ın yapılacağı salona giriş yaptı.

CHP lideri, salona girişte kurmaylar, delegeler ve partililerle tokalaştı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özgür Özel, kurultayı açtı.

DİVAN BAŞKANI MURAT EMİR OLDU

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Divan Başkanlığı'na Grup Başkanvekili Murat Emir önerildi.

Emir oylama sonucunda Divan Başkanı olarak seçildi.

MURAT EMİR, ÖZGÜR ÖZEL'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Emir konuşmasına Özgür Özel'in doğum gününü kutlayarak başladı, "Umuyorum ki yeni yılınız sağlıklar getirir, CHP’ye de iktidar getirir" dedi.

Murat Emir, konuşmasında "kayyum" ve "yoksulluk" vurgusu yaparak şunları söyledi:

"Bugün bu salonda cumhuriyetin ikinci yüzyılında kaderimize sahip çıkma, özgürlüğümüze, hakkımıza, hukukumuza el uzatanlara karşı durma irademizi bir kez daha bütün dünyaya ilan etmek için buluştuk. Bizim tarihimiz haksızlığa boyun eğmeyenlerin tarihidir. Bizim yolumuz hürriyet ve istiklalin yoludur. Bugün cumhuriyetin ikinci yüzyılının direniş kurultayını açıyoruz. Bugün CHP kumpaslarla yıkılamaz, CHP’ye diz çöktürülemez gerçeğini bir kez daha dosta düşmana haykırmak için burada toplandık.

Bugün kurultayımıza kurultay delegelerimize maddi menfaat elde ettiler iftirasını atanlara o tertemiz ellerinizle bir tokat daha vurmak üzere toplandık. Bu kurultay kayyuma karşı duranların, tek adam rejimine boyun eğmeyenlerin özgürlük için ayağa kalkanların kurultayıdır. Halkımızın alın terini sömüren, gençlerin hayallerini çalan düzeni değiştirmek için buradayız. Toplumu sürekli yenilenmeye, kurumları sürekli hesap vermeye mecbur kılan devrimci anlayışımızla yoksulluğun Türkiye’nin kaderi olmadığını bir kez daha ortaya koyacağız!"

MURAT EMİR: GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER

Murat Emir, "50'den fazla miting yaptık. CHP'yi durduramazsınız. Mücadelemize devam edeceğiz. Atatürk nasıl Saray'a başkaldırdıysa, biz de kaldırıyoruz. Kayyumu reddediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!" diye konuştu.

Emir yaptığı konuşmada "CHP'nin birinci kongresi Sivas'tır, o gün de Ali Kemaller kazanamadı, bugün de kazanamayacak" dedi.

"Geldikleri gibi gidecekler. Yaşasın Türkiye'nin aydınlık yarınları" diyen Murat Emir sözlerini "Ya hep beraber ya hiç birimiz" diye bitirdi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU

Kurultayda, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı da okundu.

İmamoğlu'nun mesajından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli kurultay delegeleri, sevgili yol arkadaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her birinizi tek tek hasretle kucaklıyorum.

Bizler büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onun kurduğu Cumhuriyet'in temel ilke ve değerlerine yürekten inananlarız. Ömrümüzü adadığımız siyasi mücadelenin nihai hedefi bu güzel ülkenin sorumluluğunu hep birlikte taşıyacağımız, bütün nimetlerini kardeşçe paylaşacağımız insanca, hakça bir düzeni kurmaktan ibarettir.

Gerçek bir Cumhuriyet ve tam bir demokrasi üzerinde yükselecek bu hakça düzen, herkes için her yerde adalet ve hürriyetin, refah ve güvenliğin teminatı olacaktır. Milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olmadığı, yöneticilerin vatandaş karşısında haddini bildiği, adalet ve hürriyet düzeni milletimizin özlemi, bizim de kutsal görevimizdir. Normal şartlar altında bir daha asla seçim kazanamayacağını, milletin sessiz isyanı karşısında yok olup gideceğini çok iyi bilen bu iktidar, bütün umudunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin zayıflamasına, bölünüp ayrışmasına bağlamıştır."

İMAMOĞLU: BU İKTİDAR BİR AVUÇ İNSAN DIŞINDA HERKESE ZULMEDİYOR

"Bunu sağlayabilmek için hukuksuzluk ve zorbalıkta sınır tanımıyor. Her geçen gün başka tuzaklarla bizi yolumuzdan alıkoymaya çalışıyor. Bütün bunlara maruz kalan biz Cumhuriyet Halk Partililer çok değerli genel başkanımızla, partimizin tüm kurul ve örgütleriyle, milletvekillerimizle, belediye başkan ve belediye meclis üyelerimizle, seçmenlerimizle bize umut bağlamış milyonlarla birlikte yılmadan direniyoruz. Yalnız biz değil, bütün muhalifler baskı ve zulüm altında. Adalet duygusunu yitirmiş, son sözü milletin söylemesine tahammül edemeyen, rakipleriyle sandıkta mertçe yarışma niyeti olmayan bu iktidar bir avuç insan dışında kelimenin tam anlamıyla herkese zulmediyor.

Yol açtığı yoksulluk ve işsizlikle zulmediyor, yarattığı eşitsizlik ve adaletsizliklerle zulmediyor. Ama zalimin zulmü varsa, mazlumun da haysiyeti var, yüreği var, aklı var, umudu var. Aşık Mahsuni Şerif'in dediği gibi, zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah'ı var. Kurtuluş yok tek başına diyenler, kendisi için ne istiyorsa başkası için de aynısını isteyenler elbette kazanacaklar. Adalet ve hürriyet, birlik ve kardeşlik elbette kazanacak. Bundan bir an için bile kuşku duymadım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi var, çünkü sizler varsınız, çünkü bu aziz milletin tertemiz bir vicdanı ve çok derin bir sağduyusu var. Tek yürek, tek yumruk olmuş bir Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin teminatıdır."

İMAMOĞLU: BİZ BU ÜLKENİN CESARETİYİZ, GELECEĞİYİZ

"Biz bir ve bütün olduğumuzda hiçbir güç milletin vicdanını ve iradesini yok sayarak tarihin akışını tersine çeviremez. O tarih Samsun'da, Erzurum'da, Sivas'ta, Ankara'da, ülkenin dört bir yanındaki cephelerde yazıldı. O tarih bir ülkeyi yoktan var eden muazzam ilerleme, kalkınma ve aydınlanma hamleleriyle yazıldı. O tarih egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle yazıldı. Hep birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz. Mücadele azim ve kararlılığımızı her gün daha da büyüterek bu ülkeyi adalete, hürriyete, refaha ve berekete kavuşturana kadar asla durmayacağız.

Bu bizim Atatürk'ten aldığımız görev, terbiye ve ilhamın gereğidir. Bu bizim vatana borcumuzun, millete sevdamızın gereğidir. Bu uğurdaki kararlı tavrınız, yürekli mücadeleniz için her birinize gönülden teşekkür ediyor, kurultayımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Unutmayın, biz bu ülkenin umuduyuz. Biz bu ülkenin cesaretiyiz. Biz bu ülkenin geleceğiyiz.

Biz Cumhuriyetiz, biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Sevgi ve saygılarımla...

Ekrem İmamoğlu, Silivri Zindanı."

ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜYE ÇIKTI

İmamoğlu'nun mesajı ve kurultay gündeminin okunmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugünler dostumuzu düşmanımızı tanıdığımız günler... Taşı kırmakta ustalaştık. Bir tehdidi bertaraf etmek için noterlere koşup imza veren delegelerimize şunu söylemek isterim: Bir mücadele için, büyük bir haksızlığa direnmek ve tekrar kilitlenmek için buradayız, hoş geldiniz... Aramızda olmayan, zindanlarda tutulan tüm başkanlarımıza selam olsun."

"47 YIL İKTİDAR YÜZÜ GÖRMEDİK AMA MİLLETE KÜSMEDİK"

"Bu parti bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir, 1950'de milletin isteği üzerine iktidarı Demokrat Parti'ye devrettiğinde bu sonucu "Benim en büyük zaferimdir" diyen İsmet İnönü'nün partisidir.

Cumhuriyet'ten başka bir şeye inanmadık, yeri geldi 47 yıl iktidar yüzü görmedik ama millete küsmedik. AKP'yi 23 yıl iktidar yapan millet 2024'te bir başka karar verdi. O gece 'Seçimin galibi biziz kaybedeni yok' dedik. Demokrasi sınavı kazanınca değil kaybedince verilir. İktidar partisi ilk kez kaybedince yaptıklarıyla demokrasi sınavından geçemediklerini gösterdi. Demokratlardan değil demokrasiyi kullananlardan olduklarını gösterdiler."

"AKP YARGI KOLLARIYLA MÜCADELE"

"Baktı sandıkta yeniliyor, AKP Yargı Kolları'nı buldu. Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla başlayan süreçte ya teslim olacak ya da direnecektik. Biz teslim olmadık, sizlerle ayağa kalktık ve mücadeleye başladık. Buna karşı karşımızdaki karanlık yapı planladığı darbe girişimini öne aldı. Ekrem Başkan'ın cumhurbaşkanı adaylığı önseçimini açıkladığı gün düğmeye bastılar. Darbe doğası gereği iktidara yapılır ama bu darbe bugünün iktidarı tarafından yarının iktidarına yapıldı."

ERDOĞAN'A 'TRUMP' GÖNDERMESİ

"Bu darbe tankla, tüfekle yapılmadı. Bu darbe bir sonraki iktidara yapılmış darbedir. Bu iktidar Trump'tan icazet almış bir iktidardır. CHP bu milletin adamıdır, evladıdır... Tayyip Erdoğan Trump'ın adamıdır. 186 gün geçti, biz buradayız, yüz yüzeyiz, ahtapotun kolları nerede, turpun büyüğü nerede?

Erdoğan'a sesleniyorum. biz milletin içinde ve arasındayız siz neredesiniz? bu süreçte kim haklı ve ahlaklıysa millet onun yanında duruyor ve duracaktır. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Karşımızda yaşlanan yorulan, kibirden gözü dönen, 23 yıl boyunca bu ülkeye iyi gelmeyen bir iktidar var. Hiçbirimize iyi gelmediler arkalarında milletin desteği kalmayınca demokrasi treninden indiler. kurulan düzen milletin düzeni değil, AKP'nin kara düzenidir. Bu kara düzende refah yok!"

"TRUMP'IN OĞLU ERDOĞAN İLE GİZLİ GÖRÜŞTÜ"

"19 Mart darbesi için harcanan para 60 milyar dolar. 19 Mart'ta harcanan para çiftçiye ödenen desteğin 30 katı. Asgari ücrete verilecek desteğin 120 katını harcadılar. Bu para millete harcansaydı, ne aç ne yoksul kalırdı. 19 Mart darbesiyle borsa yüzde 9 düştü, Haziran'da 5,5 düştü, 2 Eylül'de kayyum atandı yüzde 6 düştü, 15 Eylül genel merkeze kayyum gerçekleşmeyince borsa yükseldi. Filistin bu haldeyken, Trump'ın oğlu Erdoğan ile gizli görüştü. Bizimkiler reddetti, Amerikalı kaynaklar doğruladı."

"CHP, BU MİLLETİN KALBİNDE SİYASET YAPAR"

"Erdoğan'ın Filistin hassasiyeti değil iktidarı sürdürmek için Trump mecburiyeti var. Millet merkezli değil, Trump merkezli siyaset yapıyor. Bizi Ankara'da siyaset yapmaya, çerçeve çizmeye ve onun içinde kalmaya davet ediyor. Bir tek şeyi unutuyor. Atatürk'e de İstanbul'da kal demişler; o ise boynuna idam fermanını takıp Samsun'a çıkmış ve memleketi kurtarmıştı. CHP, Anadolu merkezlidir, bu milletin kalbinde siyaset yapar!"

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÇAĞRI: ÇARŞAMBA AKŞAMINI İŞARET ETTİ

"Perşembe günü Amerika'da yapılacak görüşmeden önce, çarşamba günü akşam yapacağımız 56'ncı mitingimizde parti bayrakları yerine hep taşıdığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak, tüm partimizi, tüm partilileri, Filistin'le dayanışan herkesi, tüm siyasi partileri Eyüpsultan'da Filistin Büyükelçiliği'nin önünde dayanışmaya davet ediyoruz."

"BİR TEŞEKKÜRÜM BİR DE MÜJDEM VAR"

"İktidarın husumeti CHP'ye değil, iktidardan gitme düşüncesidir. Türkiye'de tehdit altında kalan şey artık eşit yurttaşlıktır. Artık seçimsiz, sandıksız bir Türkiye istiyorlar. Safları daha da sık tutmalı, iyi olmak yeterli değildir. Cesur olmak gerekiyor. Bu salona bir teşekkürüm, bir de müjdem var. Geçen yıl büyük bir mutabakatla, 81 il başkanımızın katılımıyla tüzüğümüzü yaptık. Her yıl 4-9 Eylül haftasını kuruluş haftası diye kutlamak için koyduk. Bu sene 4-9 Eylül'de il binamıza AKP saldırırken, yöneticilerimiz Zoom'la bağlanarak programımızı hazırladık. Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi hazırladık. 4 ana başlıkla anlatacağız. CHP'nin iktidar programı olacak.

'Şikayet eden de edilen de CHP'li diyorlar...' Şikayet eden CHP'li değil, bir şekilde aparatları buldular, ellerindeki yargı koluyla operasyon yaptılar. Saldırıya karşı CHP bütündür, karşı tarafta bir avuç yargının kollarında olanlar vardır. Bu partiyi birbirine düşürmeye çağırdılar, sinir uçlarıyla oynadılar. Bu salondakiler bir buçuk gün içinde imza verdiler. Hep birlikte direniyoruz. Hesapları boşa çıkardınız, teşekkür ediyorum."

MÜJDEYİ AÇIKLADI

"Bu seçimi blok listeyle yapmak istiyoruz. Önümüzdeki olağan kurultayda anahtar listeden taviz vermeyeceğiz. Bir müjdem var demiştim. Son 10 günde 5 ulusal anket yayınlandı. CHP 2 farkla önde diyenler 5'e çıkardı, 5 diyenler 7'ye çıkardı. Hepsinde öndeyiz. Her ankette daha iyiye gidiyoruz. Partinin milletten aldığı desteği siz de sahada görüyor musunuz?"

ÖZEL, "GÜVENSİZLİK OYU" İSTEDİ

"Güven oylaması yapacağız. Normalde hep arkamızda durdunuz. Ama güvenoyu verirseniz seçim yapmadan evlerimize gidiyoruz. Bunun için hep birlikte güvensizlik oyuyla seçimin önünü açmanızı talep ediyorum. Kurulan kumpasa güvensizlik oyu verin!"

"AYAĞA KALKIN!"

Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Var mısınız bu yürüyüşü sürdürmeye? Kalkın ayağa millet ayaktadır. Edirne de Artvin de Konya da ayaktadır. Partinize sahip çıkın, CHP'yi iktidara taşıyın."

MURAT EMİR AÇIKLADI: ÖZGÜR ÖZEL'E KARŞI BİR ADAY ÇIKMADI

Özel'in konuşmasının ardından, Murat Emir, CHP’nin parti tüzüğüne atıfta bulunarak Genel Başkanlık, PM ve YDK seçimi için yapılması gereken "güvensizlik oylamasını" anlattı.

Emir, işari olarak yapılan her üç oylamanın da oy çokluğuyla "güvensizlik iradesi" olarak kabul edildiğini açıkladı. Bu oylamanın ardından genel başkan adaylığı için 15 dakikalık süre verildi.

Süre sonunda CHP’nin genel başkanı adaylığı için tek aday Manisa Milletvekili Özgür Özel olarak kayıtlara geçti.

BLOK LİSTE KABUL EDİLDİ

Ayrıca, PM ve YDK seçimlerinin "blok liste" olarak yapılmasına ilişkin önerge de oyçokluğuyla kabul edildi.

GENEL BAŞKANLIK OYLAMASI BAŞLADI

Daha sonrasında kurulan sandıklarda genel başkanlık seçimi için delegeler oy kullanmaya başladı. CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanlık için oy verme işlemi başladı.

ÖZGÜR ÖZEL OYUNU KULLANDI: 'TÜM ARGÜMANLAR ORTADAN KALKIYOR'

Özgür Özel, CHP 22. Olağanüstü "Darbeye ve Kayyuma Hayır" Kurultayı'nda oyunu kullandı.

"KÖTÜLÜĞÜN KARŞISINDA İYİLİK KAZANACAK"

Oyunu kullanan Özgür Özel, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Salondaki delegelere de ifade ettiğim gibi parti bir saldırı altında ve her yolu deniyorlar. Buna karşı da bizim hukukçularımız ve yöneticilerimiz en doğru tedbirleri alıyorlar. Bugüne kadar da bu konuda ne kadar titiz çalışıldığını seçim yargısı her seferinde tasdik etti. En son cuma günü verdiği kararlarla da.

Bu kurultayın yapılmasıyla birlikte artık çoğu zaten boşa olan, seçim yargısının da kabul etmediği o tüm argümanlar da ortadan kalkıyor. Hızlı bir şekilde olağan kurultayımıza gidip bir buçuk ay sonra CHP'nin çarşaf listeyle yapacağı ve büyük bir birlik beraberlik halinde partiyi iktidara taşıyacak kadroları göreve getirecek kurultayımızı da yapacağız. Kötülüğün karşısında iyilik kazanacak."

"'DARBECİ' ERDOĞAN OLDUĞUNDA BU SEFER MİLLET ONUN KARŞISINDA MAĞDURUN YANINDA"

"Salondaki coşkuyu gördünüz, heyecanı gördünüz. Parti tarihinin en birlikte, en motive, tabanıyla en bütünleşmiş sürecini yaşıyor. AK Parti 'Biz bu işin hiçbir yerinde yokuz' derken parti gösterdi onlara; herkes bir tarafta AK Parti yargısı bir tarafta. Mücadele sürüyor ama en sonunda şunu söylemek lazım: Darbeler asla darbecilere kazandırmaz, eninde sonunda kaybettirir. Darbeye karşı direnenler kazanır.

19 Mart darbesine direniyoruz. Millet de o yüzden bizim arkamızda. 15 Temmuz'da milletin Erdoğan'ın arkasında durması kara kaşına, kara gözüne değil; demokrasiye ve sandıktan çıkana duyduğu saygıdan dolayıydı. Darbecilere teslim etmemişti. Ama Erdoğan, darbe karşısındaki iradeyi kendi şahsına duyulan sonsuz bir bağlılık gibi anlamış. Oysa 'darbeci' Erdoğan olduğunda bu sefer millet onun karşısında, mağdurun yanında yer alıyor."

MANSUR YAVAŞ DA OY KULLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlık seçimi için oy kullandı.

Yavaş, oy kullandıktan sonra "Hayırlı olsun. Zaten tek aday olduğu için kolay oldu. İnşallah partinin birliğine, bütünlüğüne vesile olur" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Özgür Özel, doğum gününde yeniden CHP Genel Başkanı seçilmiş oldu.

22. Olağanüstü Kurultay'da kullanılan 835 geçerli oyun tamamını alan Özel, 51. yaş gününde yeniden Genel Başkan seçildi.

BLOK LİSTE BAŞKANLIK DİVANI'NA SUNULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi ve YDK için sunduğu blok liste Kurultay Başkanlık Divanı'na sunuldu.

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için oy verme işlemi başladı.

Blok listeyle yapılması kararlaştırılan seçimlerde Genel Başkan Özgür Özel, mevcut Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu listesini büyük oranda korudu.

Parti Meclisi listesinde yurt dışında bulunduğu için PM toplantılarına devam edemediği gerekçesiyle Ahmet Hakan Uyanık yerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Sercan Çığgın yer aldı.

Yüksek Disiplin Kurulu listesinde ise Çankaya İlçe Başkanı seçilen Ali Balta'nın yerine Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı yer aldı.

CHP Tüzüğü gereği 12 aday arasından 8'inin delege tarafından seçilerek Parti Meclisi'nde görev yapacak Bilim Kültür Sanat Platformu listesinde ise şu isimler yer aldı:

"Gülşah Deniz Atalar, Yankı Bağcıoğlu, Deniz Balbay, Metin Bank, Baran Bozoğlu, Kaan Cebe, Bahattin Bahadır Erdem, Ozan Ertem, Gökçe Gökçen, Yalçın Karatepe, Baran Seyhan, Emine Uçak Erdoğan."

HER AYRINTIYA DİKKAT EDİLDİ

Öte yandan, CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda oy kullanma alanları büyük bir titizlikle hazırlandı. Oy kullanma bölümüne getirilen sandıklar kontrol edildikten sonra mühürlendi.

Her ayrıntıya dikkat edilen kurultayda ütüsüz olan oy kullanma kabinlerinin örtüleri ütülenerek tekrar kabinlere asıldı.

İŞTE ÖZEL'İN PM VE YDK LİSTESİ

ÖZEL, PM İÇİN OY KULLANDI

Özgür Özel, CHP 22. Olağanüstü "Darbeye ve Kayyuma Hayır" Kurultayı'nda Parti Meclisi için oy kullandı.

ÖZEL'DEN "BAYRAMPAŞA" AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için oy kullandı.

Oy işleminin ardından Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekili seçimlerini CHP’nin adayı İbrahim Kahraman’ın kazanmasını değerlendiren Özel, şunları kaydetti:

“Bayrampaşa’da büyük bir haksızlık, büyük bir kötü niyet ve bir siyasi kapkaç olayını CHP grubunun sımsıkı durması ve daha sonra da diğer tarafın bütün müdahalelerine rağmen bir üyenin vicdanıyla davranması sonucunda kuraya kaldı. Kurada da hak yerini buldu. Zaten Bayrampaşa’da 20’ye 15 biz öndeyken beş tane Belediye Meclis üyemizi tutuklamak marifetiyle Bayrampaşa’yı almaya çalıştılar. Olmadı başka operasyonlara giriştiler ama dört turun sonucunda 18’e 18 kalındı ve kuranın sonunda da hak yerini buldu ve CHP’li başkanvekili seçildi.

AK Partili bir başkanvekili bu hile ve desiseyle seçilseydi içerideki belediye başkanımızın o kadar boş bir dosyayla içerde tutulmasına devam edeceklerdi. Çünkü Tayyip Erdoğan, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekiline, belediye başkanı muamelesi yapacaktı ve hakim nasıl o belediyeyi tekrar AK Parti’nin elinden alıp CHP’ye geçmesine sebebiyet verecek bir tahliye kararı verecekti. Belediye Başkanımızın özgürlüğü açısından çok önemlidir bu sonuç. Hayırlı uğurlu olsun. Bayrampaşa’nın iradesi zaten CHP’ydi. Kurayla da olsa hak yerini buldu. Demek ki Bayrampaşalının iradesi bu şekilde bütün müdahalelere rağmen kura bu şekilde tecelli etti. Çok mutluyuz, çok memnunuz. En kısa zamanda Hasan Mutlu’nun çıkıp görevinin başına dönmesini ümit ediyorum."