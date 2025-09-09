Son dakika... Özgür Özel İstanbul'a geldi: Özgür Çelik böyle karşıladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.09.2025 13:29:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul'a geldi. Özel'i CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karşıladı. İki ismin sarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluşunun yıl dönümü sebebiyle ile İstanbul'a geldi.

CHP lideri Özgür Özel, 14.00'de Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyma törenine katılacak.

ÖZEL'İ, ÖZGÜR ÇELİK KARŞILADI

Özgür Özel'i havalimanında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karşıladı.

Özel, havalimanındaki ring aracından indikten sonra Çelik'i görür görmez sarıldı. Özel ardından kendini karşılayan CHP vekilleri ve yöneticilerin ellerini tek tek sıktı.

NELER YAŞANDI?

Öte yandan kayyum Gürsel Tekin, Özel'in ofisi olarak belirlenen eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında. CHP, Yargıtay'a bildirerek başkanlığı Bahçelievler'e taşımıştı. CHP, binayı da Özel'in çalışma ofisi olarak belirlemişti.

Polis dünden beri binayı ablukada tutuyor. Binaya kayyum Gürsel Tekin'in verdiği 30 kişilik listesi dışındaki isimler de polis tarafından alınmıyor.

