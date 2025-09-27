Son dakika... Parti Meclisi kurultayın ardından ilk kez toplandı: CHP'nin MYK üyeleri belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22’nci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından oluşan Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Merkez Yönetim Kurulu'nun aynı kalacağı kararlaştırılan toplantıda, Meclis açılışına katılmama kararı da alındı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, olağanüstü kurultayın ardından yapılan ilk Parti Meclisi toplantısında, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine aynen devam edeceklerini duyurdu.

"MYK ÜYELERİMİZİN AYNI GÖREVLERİNDE DEVAM ETMELERİ..."

Deniz Yücel'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"22. Olağanüstü kurultayımız sonrasında, bugün ilk Parti meclisi toplantımızı yaptık. Parti meclisi toplantımızda ülkemizin içinde bulunduğu duruma dair birçok konu ele alındı.

Bunun yanında elbette ki olağanüstü kurultayımız sonrasında yaptığımız bu ilk Parti meclisi toplantımızda Merkez Yönetim Kurulumuzla ilgili de görevlendirmeler yapıldı.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önerisi ve Parti Meclisimizin güven oyuyla kurultay öncesinde görev yapan Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin aynı görevlerinde devam etmeleri karar altına alındı."

İşte CHP’nin değişmeyen MYK listesi:

Özgür Özel – Genel Başkan

Selin Sayek Böke – Genel Sekreter

Ensar Aytekin – Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

M. Gül Çiftci Binici – Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Özgür Karabat – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gökan Zeybek – Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Burhanettin Bulut – Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yücel – Parti Sözcüsü

Gökçe Gökçen – Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Aylin Nazlıaka – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Taşcıer – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Namık Tan – Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yavuzyılmaz – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sevgi Kılıç – Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yalçın Karatepe – Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Murat Bakan – İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gülşah Deniz Atalar – Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Suat Özçağdaş – Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yankı Bağcıoğlu – Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Zeliha Aksaz Şahbaz – Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Pınar Uzun Okakın – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Erhan Adem – Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Necati Yağcı – Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ulaş Karasu – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı