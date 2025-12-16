Son dakika... Randevu talep etmişlerdi: DEM Parti-AKP görüşmesinin tarihi belli oldu

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreç kapsamında hafta sonu önemli bir görüşme gerçekleşecek.

AKP ile DEM Parti kurmayları, 20 Aralık Cumartesi günü bir görüşme yapacak.

Görüşme saat 14.00'te başlayacak.

RANDEVU TALEP ETMİŞLERDİ

DEM Parti İmralı heyeti, görüşme için AKP ve Adalet Bakanlığı'ndan dün randevu istemişti. AKP'den bu talebe jet yanıt geldi.

DEM PARTİ-CHP GÖRÜŞMESİ ERTELENMİŞTİ

Öte yandan DEM Parti CHP görüşmesi ertelenmişti. Görüşmenin Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın cenazesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği öğrenilmişti.

MHP İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMİŞTİ

DEM Parti İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 Kasım'da Meclis'te görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Bahçeli de "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DEM PART İ'NİN RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞI'NA İLETİLMİŞTİ

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partiler, komisyonda süreçle ilgili tarafların dinlemelerinin tamamlanmasının ardından, öneri ve değerlendirmelerine ilişkin hazırladıkları raporları TBMM Başkanlığı'na sunmaya başlamıştı.

DEM Partili komisyon üyeleri 99 sayfalık raporu TBMM Başkanlığı'na geçen hafta teslim etmişti.