Son dakika... Sedef Kabaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ünlü gazeteci Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında dün akşam gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, son olarak adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Bugün savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Kabaş, 'yurt dışına çıkmamak' ve 'imza verme' şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

NELER YAŞANDI?

Gazeteci Sedef Kabaş dün akşam gözaltına alındı. Avukat Uğur Poyraz gece saatlerinde yaptığı bir paylaşımla müvekkili Sedef Kabaş'ın kendisini arayarak gözaltına alındığını bildirdiğini açıkladı.

Daha sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak Kabaş'ın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

Savcılık Kabaş’ın "Cumhurbaşkanına hakaret ve suç işlemeye tahrik suçlarını" işlediği iddia etti.

Bu nedenle yürütülen soruşturma kapsamında da Kabaş hakkında 27 Ocak 2026 tarihinde "mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmek üzere gözaltı kararı verilmiştir" dedi.

2022'DE TUTUKLANMIŞTI

Gazeteci Sedef Kabaş, 2022’de de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmış, 49 gün cezaevinde tutulduktan sonra ilk duruşmada 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edilmişti.

8 Şubat 2024’te sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Son olarak ise Kabaş, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’la ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Kabaş, Karahan'ın seçimden sonra elektrik ve doğal gaza zam gelebileceği yönünde bir sözünü paylaşmıştı.