Son Dakika... TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan süreç komisyonu toplantısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, saat 16.00'da 'Terörsüz Türkiye' adı altında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek.

Kurtulmuş'un grup koordinatörleriyle, komisyonun çalışmalarıyla ilgili gelinen noktayı ve ortak nihai raporun nasıl hazırlanacağına ilişkin istişarede bulunması bekleniyor.

Komisyonun çalışmaları kapsamında MHP ve DEM Parti, hazırladıkları raporu komisyona sundu.

AKP VE CHP'NİN RAPORLARI BEKLENİYOR

Çalışma süresi 31 Aralık'ta sona erecek olan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, süreçle ilgili tarafların dinlenmesi tamamlanmış, komisyonda temsil edilen partilerden görüş ve önerilerinin yer alacağı raporlar istenmişti. AK Parti, CHP ve Yeni Yol grubu henüz komisyon için raporlarını TBMM Başkanlığı'na sunmadı.