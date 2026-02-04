Son dakika... TBMM'den 'süreç komisyonu' açıklaması: 'Rapora nihai şekli verilecek ve Meclis Başkanlığı'na sunulacak...'

'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' olarak adlandırılan süreç komisyonu, "ortak rapor" mesaisi sürüyor.

Komisyon, bugün saat 14.00’de toplandı. Raporun çerçeve metninin yazılacağı toplantıya, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık yaptı.

Süreç komisyonunda daha önce ortak rapor çalışmalarının ele alındığı 4 toplantı gerçekleştirilmişti.

TBMM'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE...'

Toplantı sürerken TBMM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı.

Meclis'ten yapılan son dakika açıklamasına göre; ilerleyen günlerde yapılacak toplantıda "ortak rapora" nihai şeklinin verileceği ve oylamaya sunulacağı açıklandı.

TBMM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"...Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak..."

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul etti. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar beş toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak."

FETİ YILDIZ "SON TOPLANTI MI BELLİ OLMAZ AMA MÜMKÜN" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, saat 14.00'teki komisyon toplantısı öncesi açıklamalarda bulunmuştu.

Komisyon gündemine ilişkin konuşan Yıldız, bir çerçeve metni hazırlanacağını, sürecin çok uzamayacağını söylemiş ve "Son toplantı mı belli olmaz ama mümkün, sondan bir önceki olabilir. Biz çerçeve metni hazırlayacağız. Çok uzamaz diye düşünüyorum. Bugünden kesin bir süre veremeyiz ama çok uzamaz. Nisan geç bir ay" demişti.