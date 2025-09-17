Son dakika... Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 kişiden aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 26 kişi tutuklandı.

HASAN MUTLU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Son olarak, Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Başkan Hasan Mutlu, görevden uzaklaştırıldı.

İ Ç İŞ LER İ BAKANLI Ğ I DUYURDU

Görevden alma duyurusu, İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bakanlık tarafında yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında 'Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

NELER YAŞANDI?

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 39 kişi hakkında tutuklama talep edildi. 6 kişi ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez için de tutuklama istendi.

Mahkeme Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da dahil olduğu 26 kişinin tutuklanmasına, 19 kişi hakkında ise adli kontrol talebi uygulandı.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama...