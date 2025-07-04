Son dakika... Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ameliyattan çıktı: Avukatından Cumhuriyet'e ilk açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda tutuklanan Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık, biyopside kitle tespit edilmesinin ardından bugün ameliyata alındı.

AMELİYAT SONA ERDİ: ÇALIK'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Çalık, saat 12.00 civarında ameliyattan çıktı.

Avukatı Melih Koçhan, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada “Şimdi ameliyattan çıktı. Genel anestezi olduğu için uyuyor şu an. Doktoru daha görmedi. Şu an bir sıkıntı yok gibi” dedi.

LENFOMA BELİRTİLERİ GÖRÜLMÜŞTÜ

Daha önce iki kez kanser atlatan, cezaevinde 18 kilo veren Çalık'ın boynunda kitle tespit edildi.

Çalık’ın patoloji sonucunda lenfoma belirtileri görüldü.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mehmet Murat Çalık'ı serbest bırakmak için daha neyi bekliyorsunuz? İki kez kanser tedavisi görmüş kardeşimi tepeden tırnağa suça bulaşmış kişilerin yalan ifadeleriyle tutukladınız. Ailesiyle ve avukatlarıyla görüşemesin diye uzak bir cezaevine sürgün ettiniz. Sağlık sorunları olduğunu bile bile bu zulmü yaptınız. İçerde 15 kilo kaybetti, yıllarca mücadele ettiği kanser yeniden gelip O’nu buldu" demişti.