Son dakika... YSK'den 'yerel seçimler iptal edilsin' başvurusuna ret

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik "mutlak butlan" kararının ardından bir CHP üyesinin YSK'ye yerel seçimin iptali için yaptığı başvuru reddedildi.

YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti nedeniyle 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptaline ilişkin yapılan başvuruları görüştü.

YSK, tüm başvuruları reddetti.

BİR CHP'Lİ BAŞVURU YAPMIŞTI...

CHP kurultay davasından "mutlak butlan" kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayını kesin hükümsüzlük sebebiyle iptal etti.

Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu göreve 'atanırken', bir CHP üyesinin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesi talebiyle YSK'ye başvuru yapıldığı öğrenilmişti.

Alınan bilgiye göre bir CHP üyesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline ilişkin kararının ardından YSK'ye başvuru yaptı.

Başvuruda, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın ardından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesinin talep edildiği belirtildi.

YSK'nin, bugün yapılacak gündem toplantısında bu başvuruyu da ele alması bekleniyordu. Bugün bir kez daha toplanan YSK'den ret kararı geldi.

CHP BİRİNCİ PARTİ OLMUŞTU

2024 yılındaki yerel seçimlerde, CHP yüzde 37.6 oy oranı ile birinci parti oldu ve İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde yerel seçimleri kazanmıştı.