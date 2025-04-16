Son dakika...TBMM'den 'Sırrı Süreyya Önder' kararı

Son dakika haberi.. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle Meclis'te oturumlara 2 gün ara verildi.

Son dakika...TBMM'den 'Sırrı Süreyya Önder' kararı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 14:30

TBMM, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle oturumlara 2 gün ara verildiğini açıkladı. 

AYRINTILAR GELECEK... 


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