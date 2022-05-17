Son seçim anketi: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ne olur?

MetroPOLL Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası bir ikinci tur senaryosuna ilişkin çarpıcı bir araştırma yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 16:34
Son seçim anketi: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ne olur?
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MetroPOLL Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası bir ikinci tur senaryosunda kimin ne kadar oy alacağına ilişkin bir araştırma yaptı. 

Araştırmaya göre, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in gerisinde kalıyor.

Sonuçlara göre, ikinci turda kararsızlar ve protesto oylar hesap edilmediğinde yüzde 50’yi geçen tek isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Erdoğan’ın Yavaş karşısındaki oy oranı yüzde 36.5 olarak hesaplandı.


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