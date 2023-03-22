Suikasttan kurtulan Çukurova Belediye Başkanı Çetin’den hodri meydan: Bizi yolumuzdan döndüremezler
Çukurova Belediye Başkanı Avukat Soner Çetin’e suikast girişimi son anda önlendi. Suikastı kimin planladığını bilmediğini söyleyen Çetin, Cumhuriyet TV'ye yaptığı açıklamada, "Depremden sonra aldığımız kararlar bazılarının canını acıttı" ifadelerini kullandı.
CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Avukat Soner Çetin’e yönelik suikast girişimi Emniyet güçlerinin dikkati sayesinde son anda önlendi.
Suikastı gerçekleştirmeye çalışan kişi, belediye binası önünde silahına mermi verilmiş vaziyette Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahsı tanımadığını, emniyet yetkililerinin olayı yakından takip ettiğini ve olayı önleme konusunda iyi bir sınav verdiklerini anlatan Çetin, kendisinin uyarıldığını ve şahsın fark edildiğinden habersiz şekilde belediye binası önünde yakalandığını söyledi.
'TETİKÇİ' İDDİASINDA BULUNDU: KİMİN CANINI ACITIRSA ACITSIN...
Cumhuriyet TV'de Gündem Özel programında konuşan Çetin, saldırganın konuşmamakta direndiğini belirtip "Bu kişiyi tanımıyorum, tetikçi olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Cumhuriyet TV'de Gündem Özel programında konuşan Çetin "9 yıldır belediye başkanıyım. Göreve geldiğimizde çok kişinin canını yaktık. Hukuka, ahlaka, mevzuata aykırı işlem yapan kim varsa karşısındayız. İlk zamanlar çok tehdit aldık. Belediye binasına ateş edenler oldu. Bizi korkutabileceklerini sandılar. Ama zaman içinde bu tür şeyler hafiflemişti" ifadelerini kullandı.
Yakın bir zamanda tehdit almadığını belirten Çetin, "Depremden sonra bazılarının canını acıtacak kararlar aldığımız doğrudur. Ama bu kararları Çukurova halkının can güvenliği için aldık" dedi. Bu tür uygulamaların kâr amacı güden kişileri ürkütmüş olabileceğini söyleyen Çetin, "Kim olduğunu bilme şansım yok. Hiç kimseye haksızlık yapmadık. Biz hep hak, hukuk, adalet ve vicdana uygun biçimde görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu da kimin canını acıtırsa acıtsın. Kimse kusura bakmasın" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Partili Çömez'den bomba iddia: Ankara'da görüştüler
- Ümit Özat'tan Muharrem İnce'ye sert tepki
- Son ankette dikkat çeken fark: İlk turda bitiyor mu?
- AKP’de aday rahatsızlığı
- MHP'li ismi kızdıran soru
- Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alacak
- Emek ve Özgürlük 'aday' kararını açıkladı
- Mesut Yılmaz’ın oğlu İYİ Parti’den aday adayı oldu
- AKP'li belediyelerden İBB'nin iftar çadırlarına engel
- Yeniden Refah Partisi neden ittifak yapmadı?