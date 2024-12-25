Şule Akdeniz cinayetinde istinaf mahkemesi kararı bozdu

Yayınlanma: 25.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.12.2024 - 04:00

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Erkan Tartuk, 19 Mayıs 2022’de boşanma aşamasındaki eşi Şule Akdeniz’i öldürdü. Tartuk’un “eşi kasten öldürmekten” ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada Tartuk’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesi ise Tartuk’a verilen cezayı bozdu. Duruşma 28 Ocak’ta yeniden görülmeye başlanacak. Akdeniz’in akrabası Kübra Akdeniz, “Biz onun bu şekilde yargılanmasını istemiyoruz. Biz Şule’nin kanının yerde kalmasını istemiyoruz. İndirim istemiyoruz. Hiçbir kadın bunu hak etmiyor” tepkisini gösterdi.