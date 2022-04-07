Süleyman Soylu: Türkiye'de hırsızlık azaldı
Polis Haftası’nı kutlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017-2021 arasında evden hırsızlık tüm Türkiye'de yüzde 42 azalmıştır" diyerek, "Yankesicilik ve kapkaç, aynı periyotta tüm Türkiye'de yüzde 70 azalışla 27 bin 881'den 8 bin 470'e düşmüştür" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177.
kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet
Aktaş ve beraberindeki heyeti bakanlıktaki makamında kabul etti.
Burada yaptığı konuşmada Polis Haftası'nı kutlayan Soylu,
Türkiye'nin büyük bir devlet olmasının delilleri olarak ülkenin kurumlarını ve
kurumların köklü mazilerini gösterdi.
“ESKİDEN POLİS TEŞKİLATI ‘KARAKOL’ DEMEKTİ”
Soylu, şöyle konuştu:
"177 yıllık bir Polis Teşkilatına sahip olmak kolay bir
iş değildir. Bu önemli bir değerdir ve kolay elde edilebilen bir şey değildir.
177 yıl demek, 177 yılın tecrübesi, birikimi, kurum kültürü, kurumsal hafızası,
bilgeliği ve refleksleri demektir. Biz bugün bu zorlu coğrafyada ayakta
kalabiliyorsak, 21'inci yüz yılın ürettiği bütün yeni güvenlik tehditlerine
karşı vatandaşımızın huzuru ve güvenini tesis edebiliyorsak; adi hırsızlık
olaylarında da, yüksek teknolojili siber hırsızlık olaylarında da suçluyu takip
edip adalete teslim edebiliyorsak, işte bu 177 yılın bilgeliği ve kapasitesi
sayesindedir. Eskiden polis teşkilatı demek karakol demekti. Artık böyle değil.
Dünyada en gelişmiş kriminal laboratuvarlarına sahip ülkelerden biriyiz."
“TÜRKİYE’DE EVDEN HIRSIZLIK YÜZDE 42 AZALDI”
Soylu, asayiş konularındaki verilere yer verdiği
konuşmasında şunları söyledi:
"Mesela, polis denilince ilk akla gelen asayiştir, hırsızlıktır. 2017-2021 arasında evden hırsızlık tüm Türkiye'de yüzde 42 azalmıştır. Yankesicilik ve kapkaç, aynı periyotta tüm Türkiye'de yüzde 70 azalışla 27 bin 881'den 8 bin 470'e düşmüştür. Trafik hizmetlerinde tarihi bir dönüşüm yaşıyoruz. Trafik kazalarında can kaybı sayısını yüz bin nüfus başına 13'ten şu an için 6 seviyesine çekmeyi başardık. Dünyanın en önemli uyuşturucu rotalarının tam üzerinde bulunuyoruz. Buna rağmen yüksek bir kapasiteyle tarihin en yüksek uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz.
2019 yılında dünyada yakalanan eroinin yüzde 21'ini, Avrupa'da yakalanan eroinin yüzde 62'sini Türkiye yakaladı. Madde bağlantılı ölümlerimiz 2017'de 941'di, bunu tedricen aşağı çektik ve 2020 rakamımız 314'tü, 2021 rakamımız 300'ün altında olacak. 15 Temmuz sonrasında uyuşturucu suçlarından tutuklu sayımız 36 bin kişiydi, bugün bu suçlardan tutuklu sayısı 104 bini aşmıştır."
Video Haberler
- Elektriği kesilen çiftçiler isyan etti
- Kılık değiştirdi: 6 dakikada 15 bin TL'lik telefon çaldı
- Midyeci Ahmet'ten eşine yanıt geldi: Video paylaştı
- İstanbul'da bir garip yolculuk: Görenler şaşkına döndü!
- Kayıp İTÜ öğrencisinden acı haber
- CHP'den Mansur Yavaş açıklaması
- Edirne'de çevre katliamı! Hızla yayıldı
- Zelenski: 'Tahammül edemiyorum'
- O yangında kasadaki paralar da yandı
- Toplu ulaşıma zam: Bakanlıktan açıklama geldi
En Çok Okunan Haberler
- Isparta'da 'change araç' operasyonu: 4 gözaltı
- Tuzla'da 3 katlı binada yangın: 5 kişi hastanede
- Kolombiya 'Otoniel'in ABD'ye iadesini onayladı
- Üzerinde patlayıcı olmayan bomba düzeneği ile yakalandı
- Japonya'dan 'savaş suçları cezalandırılsın' talebi
- Ünlü yönetmen cinsel taciz iddiaları sonrası özür diledi
- Defin kararı 'resmen' verildi
- Süleyman Soylu: Türkiye'de hırsızlık azaldı
- Meteoroloji'den 'cuma günü' için kritik uyarı
- SMA hastası Medine'nin bağış kumbarası çalındı