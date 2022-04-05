Süleyman Soylu: Acımayacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerle iftar yaptı. Soylu, "Suçluya karşı kanunların verdiği imkanlar çerçevesinde mücadelemizi en güçlü bir şekilde yapacağız. Acımayacağız; ancak vatandaşımıza karşı da yarı belimize kadar eğileceğiz" dedi.
Altındağ ilçesinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen iftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve şube polisleri katıldı. Girişte törenle karşılanan Soylu, yemekhanede polislerle selamlaştı.
"BATAKLIĞI KURUTMAK İÇİN BÜYÜK BİR MÜCADELE ORTAYA KONULUYOR"
Bakan Soylu, iftar yemeğinin ardından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin şunları söyledi:
* Bugün sabah güvenlik toplantısındaydık. Uyuşturucuyla öyle bir mücadele ortaya konuldu ki 15 Temmuz’da uyuşturucudan 35 bin kişi vardı cezaevinde, bugün 104 bin kişi var. Çocuklarımızı bu musibetten korumak için büyük bir mücadele ortaya koyan güvenlik güçlerimiz var, sizler varsınız.
* Bu dönemin özelliği şöyle bir farklı. Bu dönemde sadece suç ve suçluyla mücadele etmiyoruz. Bana göre Türk polis teşkilatının bu dönemini diğer dönemlerden ayırt edici özelliği, stratejisini, aklını, analizini, ortaya koyarak sadece sivrisineklerle uğraşmıyor, bataklığı kurutmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.
Soylu; trafik, hırsızlık, aile içi şiddet gibi olayların 15 Temmuz öncesindeki rakamları ile günümüzdeki rakamlarını kıyaslayarak her alanda büyük bir başarı kaydedildiğini söyledi.
"ACIMAYACAĞIZ"
Vatandaşların güvenlik güçlerine karşı memnuniyetinin TÜİK rakamlarına yansıdığını aktaran Soylu, sözlerine şöyle devam etti:
* 3 yıldır Türk polis teşkilatı, jandarmamız da var, sahil güvenliğimiz de var, asayişi temin için TÜİK’in yaptığı araştırmalarda halkımıza ‘Kamu hizmetlerinden en çok hangisinden memnunsunuz?’ sorusunu sorduğumuzda asayiş birinci sırada geliyor. Bu bizim için milletimizin ödülüdür. Bu seviyeyi hiç düşürmememiz lazım.
* Suçluya karşı kanunların verdiği imkanlar çerçevesinde mücadelemizi en güçlü bir şekilde yapacağız. Acımayacağız; ancak vatandaşımıza karşı da yarı belimize kadar eğileceğiz. Hürmetkar olacağız, müşfik olacağız.
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