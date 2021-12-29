Süleyman Soylu'nun 'Bize yaptıran Allah'tır' ifadelerine CHP'den sert cevap
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa AKP İl Başkanlığı toplantısında yaptığı konuşmada tartışma yaratacak ifadeler kullandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Soylu'nun "Bize yaptıran Allah'tır" çıkışına sert tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin il toplantısında tepki çeken ifadeler kullandı.
Soylu, konuşmasında “Cenab-ı Allah biliyor. Milletimize hiç ihanet etmedik. Üzerimize ne kadar gelirlerse gelsinler hiç ihanet etmedik. Kim ne derse desin. Onun için sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır” dedi.
CHP'DEN SERT YANIT
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Soylu'nun bu konuşmasının videosunu paylaşarak "İşte bu Muaviye aklı. Kuranı Kerim sayfalarını mızraklarına geçiren ve kendine siper eden akıl. Yaptıkları hukuksuzluklara Attıkları iftiralara, Yüce Allah’ı ve ayetlerini ortak etmeye kalkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne millet iradesinden, Ne adalet terazisinden kaçamazlar." dedi.
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