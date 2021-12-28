AKP içinde İBB karmaşası: Süleyman Soylu'ya ters açıklamalar

28 Aralık 2021 Salı, 19:34

İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) hedef alarak başlattığı "teftiş"in ardından AKP içinden farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İBB'ye başlatılan teftiş, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'na soruldu.

"BELEDİYE BAŞKANINA SORUMLULUK ÇIKMAZ"

Haber Türk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Numan Kurtulmuş, "Belediye kadrolarında terör örgütleri ile bağlantılı birtakım isimler olabilir. Buradan belediye başkanına sorumluluk çıkarılmaz" dedi.

Kurtulmuş ifadelerinin devamında "Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir terör örgütü ile ilişkili binlerce insan bulunduğu için Genelkurmay Başkanı’nı mı suçladık ki, belediye çalışanları arasında terörist bulunursa belediye başkanını suçlayalım? Böyle yaparsak kendimizi inkâr etmiş oluruz" şeklinde konuştu.

"BENİM ELİMDE DATA YOK"



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu.

"Belediye koridorlarında konuşulanlar var" diyen Göksu, "Fiilen x, y, z deme şansına sahip değilim ama koridorlarda çok dillendiriliyordu. Bakanımız dillendirilen şeyi isimlendirdi. Bir insanı net tespit olmadıkça bir konuyla ilgili isimlendirmek hakkaniyet ve hukuk adına doğru olmaz. Elbette bilgimiz var. Bakanımızın elinde datalar var. Benim elimde öyle bir data yok. Kalkıp da zanla öyle bir ifadeyi kullanmak vicdanen doğru olmaz" dedi.

"EGOSUNU ŞİŞİRDİĞİMİZ İMAMOĞLU..."

İBB'de başlatılan özel teftiş için bir tepki de AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İmamoğlu ne zaman CHP’de kriz konusu olsa, ne zaman politik kredibilitesi zayıflasa ‘can suyu’ veriyoruz. Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu 3 yılı boş geçirse de sarıp sarmalıyoruz. Bıraksak ilk seçimde düşecek, düşmesin diye tutuyoruz. Yazık!”

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'de terörle bağlantılı kişiler çalıştığına dair ihbarlar geldiğini iddia ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beni bağışlayın; ama sosyal medya çığırtkanlığıyla biz terörle mücadele etmiyoruz. Hangi biriniz iş arkadaşı olarak böyle biriyle yürümek istersiniz. Tutuklu olduğunu söylüyorum, hangi sicil kaydından bahsediyorsunuz? Böyle bir şey çıktıktan sonra yapılması gereken ilk şey ilgili valiliğe müracaat etmek. Devletin muhataplığı burada büyükşehir belediyelerindeki kamu yöneticileridir. Örneğin Genel Sekreterdir. 'Biz şu kadar kişiyi işe alacağız, bakar mısınız?' denmiş mi? Hayır."

İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da teftiş kararına ilişkin "Sayı veriyorlar bunlar terörist diyorlar sonra teftiş başlatıyorlar. Ne teftişi, sen bakanlıksın terörist ise at hapse. Ayrıca işe alımlarda adli sicil kayıtları vardır. O zaman İçişleri Bakanlığı yanlış yere soruşturma açıyor. O zaman soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı'dır" ifadelerini kullandı. İmamoğlu ayrıca konuyla ilgili İBB içerisinde soruşturma izni verdiğini de açıkladı.