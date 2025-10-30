'Süreç' komisyonu yine basına kapalı olacak... CHP'li Murat Emir: 'Kapalı kapılar ardında hiçbir pazarlığa izin vermeyiz'

İktidarın 'Terörsüz Türkiye adını verdiği süreç komisyonunda bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak.

YİNE BASINA KAPALI OLACAK

Toplantının başında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakanların yaptıkları sunumların ve milletvekillerinin sorularına verecekleri cevapların doyurucu ve aydınlatıcı olabilmesi için komisyonun basına kapalı olarak çalışması gerektiğini belirtti. Karar komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi.

"CHP'NİN OLDUĞU YERDE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ASLA TARTIŞILMAZ, KONUŞULMAZ"

Karara ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları söyledi:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda bugün Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı sunumlar yapacaklar. Sonrasında milletvekillerinin sorularına cevaplar verecekler. Yaptıkları sunumun ve milletvekillerine verecekleri cevabın gerçekten doyurucu ve aydınlatıcı olabilmesi için bugün komisyonun basına kapalı olarak çalışması kararı alındı. Umuyoruz ki bu karar doğrultusunda verilecek cevaplar gerçekten tatmin edici olur. Hem süreçle ilgili hem Türkiye’deki demokrasi ve adalet eksikliğiyle ilgili bizim sorularımıza tatmin edici cevaplar alırız. Çünkü Türkiye, hem Dışişleri Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı açısından çok ağır sorunlar içinde ve bu sorunların bu komisyonda açıklıkla konuşulması gerekiyor.

Herkes bilmelidir ki ne olursa olsun, basına kapalı da olsa bu toplantılar tutanak altında yapılıyor, belirli bir süre sonra tutanaklar açılıyor ve CHP’nin olduğu her yerde Anayasa değişikliği, ülkenin bölünmez bütünlüğü gibi konular asla tartışılmaz, konuşulmaz. Biz, halkımıza tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyiz, kapalı kapılar ardındaki hiçbir pazarlığa da asla izin vermeyiz."