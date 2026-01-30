Cumhuriyet Gazetesi Logo
Suriye hükümeti ile SDG'nin anlaşmasına CHP'den ilk tepki

30.01.2026 12:24:00
Haber Merkezi
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki ateşkes ve entegrasyonu konusunda anlaşmaya varılmasını, "Suriye’nin hızla istikrara kavuşması, güvenlik kaygılarının bitmesi ve bölge barışı adına bu süreci önemsiyoruz" diye değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Suriye hükümeti ile SDG arasında kapsamlı ateşkes mutabakatına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. 

''BÖLGENİN HUZURA VE DİYALOĞA İHTİYACI VAR''

"Suriye’de Şam yönetimi ile SDG arasındaki görüşmelerde mutabakata varıldığına dair bilgiler ve tam entegrasyonun süreceği yönündeki açıklamaları yakından takip ediyoruz" diyen Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizin artık yeni çatışmalara değil; huzura, diyaloğa ve kalıcı istikrara ihtiyacı var. Komşumuz Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunduğu, silahların sustuğu, tüm toplumsal kesimlerin ve inançların eşitlik temelinde bir arada yaşadığı bir süreç, bizlerin de en büyük arzusudur. Suriye’nin hızla istikrara kavuşması, güvenlik kaygılarının bitmesi ve bölge barışı adına bu süreci önemsiyoruz."

