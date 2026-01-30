Suriye'de HTŞ yönetimi ve SDG arasında yeni mutabakat

HTŞ kontrolündeki Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG, kapsamlı bir ateşkes ve askeri ile idari yapıların aşamalı olarak Suriye devletine entegrasyonunu öngören geniş çaplı bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Anlaşma kapsamında, ülkenin kuzeyinde cephe hatlarında toplanan güçlerin geri çekilmesi, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin ise halihazırda YPG/SDG kontrolünde bulunan Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine konuşlandırılması öngörülüyor. Yerel güvenlik birimlerinin de birleştirileceği belirtildi.

Taraflar anlaşmayı, Suriye hükümet güçlerinin bu ay kuzey ve doğu Suriye’de YPG/SDG’den geniş alanlar ele geçirmesinin ardından açıkladı. Bu gelişmelerin, YPG/SDG’nin kontrol alanlarını daralan bir bölgeye çekilmek zorunda kalmasına yol açtığı kaydedildi.

Anlaşmaya göre, üç YPG/SDG grubunu kapsayacak bir askeri tümen kurulacak. Ayrıca YPG/SDG’nin kontrolündeki Ayn el-Arab kentinde bulunan güçler için ayrı bir tugay oluşturulacak. Bu tugayın, Halep vilayetine bağlı olacağı belirtildi.

YPG/SDG tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın amacının “ilgili taraflar arasındaki işbirliğini güçlendirerek Suriye topraklarının birliğini sağlamak ve bölgenin tamamen entegrasyonunu gerçekleştirmek” olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca ülkenin yeniden inşası için ortak çabaların artırılacağı vurgulandı.

Bir Suriye hükümet yetkilisi, Reuters’a yaptığı açıklamada, anlaşmanın nihai olduğunu ve perşembe gecesi geç saatlerde tamamlandığını söyledi. Yetkili, uygulama sürecinin derhal başlatılacağını kaydetti.