Sürpriz 'Öcalan' ziyareti: DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na gitti

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, sabah saatlerinde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya hareket etti.

PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya hareket etti" denildi.

Heyet, saat 17.45 civarında adadan döndü.

Yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Sayın Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı’dan dönmüştür" denildi.

KOMİSYONUN ZİYARETİ SONRASI İLK GÖRÜŞME

Görüşmede nelerin konuşulacağı, gündemin ne olacağı ise açıklanmamıştı.

Heyet, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ziyareti sonrasında ilk defa adaya ziyaret gerçekleştirdi.

ÖCALAN EN SON 24 KASIM’DA KOMİSYON İLE GÖRÜŞTÜ

AKP, MHP ve DEM Parti’den birer üyenin yer aldığı komisyon heyeti 24 Kasım’da İmralı Adası’na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin, toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin olumlu ilerlemesi açısından önemli sonuçlar verdiği ifade edildi. Söz konusu adım, Türkiye’nin demokratikleşme ve demokratik toplum inşa süreci açısından ileri bir hamle olarak değerlendirildi.