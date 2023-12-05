Tabip odalarından ortak açıklama: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasını kabul etmiyoruz!
TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararına karşı tabip odalarından ortak yanıt geldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle açılan davada 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınmasına karar verdi.
Karar üzerine tabip odaları ortak bir yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Bizler, aşağıda imzası olan Tabip Odaları olarak; anayasal bir kurum olan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), 6023 sayılı kanunda belirlenen usullere uygun şekilde Büyük Kongre’de seçimle göreve gelmiş Merkez Konseyi üyelerinin, yargı yoluyla görevden alınmalarını kabul etmiyoruz.
Bizler, mevcut TTB Merkez Konseyi üyelerine oy vermiş olalım veya olmayalım, seçimle göreve gelmiş üyelerin yalnızca seçim yoluyla gitmelerini savunuruz. Görevden alma kararı delegelerin seçimler yoluyla tecelli etmiş demokratik iradesinin yok sayılması anlamına gelmektedir.
Demokratik geleneğimize yakışmayan bu yargı kararının derhal iptal edilmesini ve görevden alınan TTB Merkez Konseyi üyelerinin göreve iade edilmesini talep ediyoruz."
Adana Tabip Odası
Adıyaman Tabip Odası
Ağrı-Kars-Ardahan-Iğdır Tabip Odası
Ankara Tabip Odası
Antalya Tabip Odası
Aydın Tabip Odası
Balıkesir Tabip Odası
Bartın Tabip Odası
Batman Tabip Odası
Bitlis Tabip Odası
Bolu-Düzce Tabip Odası
Bursa Tabip Odası
Çanakkale Tabip Odası
Çorum Tabip Odası
Diyarbakır Tabip Odası
Edirne Tabip Odası
Elazığ-Bingöl-Tunceli Tabip Odası
Eskişehir-Bilecik Tabip Odası
Gaziantep-Kilis Tabip Odası
Hatay Tabip Odası
Isparta-Burdur Tabip Odası
İstanbul-Yalova Tabip Odası
İzmir Tabip Odası
Kastamonu-Çankırı Tabip Odası
Kırıkkale Tabip Odası
Kırklareli Tabip Odası
Kocaeli Tabip Odası
Manisa Tabip Odası
Mardin Tabip Odası
Mersin Tabip Odası
Muğla Tabip Odası
Muş Tabip Odası
Samsun Tabip Odası
Siirt Tabip Odası
Sinop Tabip Odası
Sivas-Erzincan Tabip Odası
Şanlıurfa Tabip Odası
Şırnak Tabip Odası
Tekirdağ Tabip Odası
Trabzon Tabip Odası
Uşak Tabip Odası
Van-Hakkari Tabip Odası
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