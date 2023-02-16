Tanju Özcan'dan bağış kampanyasına tepki: Zaten 85 milyar TL'sini devlet, devlete vermiş

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 19:41

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 19:45

Tanju Özcan, bugün düzenlediği basın toplantısında, depremzedeler için tüm televizyon kanallarında ortak canlı yayınla yapılan “Tek Yürek Türkiye” adı yardım kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özcan, şunları söyledi:

"MALİYET MİNİMUM 60-65 MİLYAR DOLARI BULUYOR"

"Depremin maliyetiyle ilgili de bütün Türkiye’nin merak ettiği konuyla ilgili birkaç gündür çalışıyorum. Şu anda oradaki uzmanlar diyorlar ki 'Bölgede 50 bin adet bina yıkıldı veya ağır hasarlı olduğu için yıkılacak'. Basit bir hesap yaparsanız, 50 bin tane binada ortalama 10 tane daire olduğunu düşünürseniz sizin sadece 500 bin tane daireye ihtiyacınız. Bunun içinde hastanesi yok, adliyesi yok, kamu binaları yok. 500 bin daireyi ortalama 130 metrekare brütten düşünürseniz, sadece 500 bin daireyi yapmanın maliyeti 650 milyar TL. Yani dolar olarak düşünürseniz de 34 milyar dolar. Sadece bu kadar daireyi yapmanın maliyeti. Bunun içine altyapıyı, kanalizasyonu, yağmurlama hatlarını, su şebeke sistemlerinin çekilmesini, fiberoptik kablo, enerjiye harcayacağı paraları düşünürseniz maliyet minimum 60-65 milyar doları buluyor. Toplam 115 milyar lira para toplandı. Bu, bugünkü kurla yaklaşık 8 milyar dolar ediyor.”

"85 MİLYAR TL’Yİ DEVLET, DEVLET’E VERMİŞ"

Toplanan yardımın büyük bölümünün devlet kurumları tarafından yapıldığına işaret eden Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üzülerek söylüyorum; bu toplanan paranın ilk aklıma gelenlerini hesapladım, zaten 85 milyar TL’sini devlet, devlete vermiş. 30 milyar TL Merkez Bankası bağış yapmış. Merkez Bankası bağış yapar mı? Merkez Bankası’nın parası zaten Türkiye’nin parası. Ziraat Bankası 20 milyar TL, Vakıfbank 12 milyar TL, Halk Bankası 7 milyar TL. Bir de bunların katılım bankaları var. Dün toplanan para, 8 milyar dolar değil, 2 milyar dolar. O kadar bütün Türkiye’yi ayaklandırdılar. Herkes 'Çok büyük bir para toplandı, millet devlete sahip çıktı' diyor. Çok üzülerek söylüyorum bunu; millet devlete güvenmiyor. Güveniyor olsa çok çok daha büyük yardımlar yapılması lazım. AHBAP’a, Haluk Levent’e duyulan güvenin yarısı devlete duyulmuyor."