Türkiye Tek Yürek programında ne kadar bağış toplandı? En yüksek bağışı kim yaptı?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 09:32

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 10:25

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremlerde can kaybı son açıklamalara göre kırk binlere yaklaşmıştı. Deprem nedeniyle evlerinden olan depremzedeler için bir bağış programı düzenlendi. Yapılan bağışlardan sonra yurttaşlar 'Ne kadar bağış toplandı?','En çok bağışı kim yaptı?" gibi soruları merak etmeye başladı. İşte Türkiye Tek Yürek programında toplanan bağış miktarı ve bağış yapan kişi ve kurumlar...

TÜRKİYE TEK YÜREK PROGRAMINDA EN YÜKSEK BAĞIŞI KİM YAPTI?

Gecede en yüksek bağış Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) geldi. Programa bağlanan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 30 milyar TL bağışladıklarını açıkladı.

Öte yandan Ziraat Bankası 20 milyar TL, VakıfBank 12 milyar TL, Halkbank 7 milyar TL ile kampanyaya katıldıklarını duyurdu.

TÜRKİYE TEK YÜREK PROGRAMINDA NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

Depremzedelere yapılan toplan bağış 115 milyar 146 milyon 528 bin TL oldu. Toplam SMS bağışının ise 9 milyon 10 bin TL'ye ulaştığı açıklandı.

TÜRKİYE TEK YÜREK PROGRAMINDA KİM NE KADAR BAĞIŞLADI?

Zirve Holding, Turkuvaz Medya grubu adına 700 milyon TL,

Merkez Bankası 30 milyar TL,

Ziraat Bankası 20 milyar TL,

Vakıfbank 12 milyar TL,

Halkbank 7 milyar TL,

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir 3 milyar 600 milyon TL teknolojik yardım,

Turkcell 3,5 milyar TL,

Türk Telekom 2 milyar TL,

Borsa İstanbul 2 milyar TL,

Baykar Teknoloji 2 milyar TL,

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL,

Emlak Katılım 2 milyar TL,

TMSF 2 milyar TL,

Türk Hava Yolları 2 milyar TL,

Hakan Gedikli/ Emlak Konut 1 yıllık maaş ve 1 milyar TL,

Ziraat Katılım 1 milyar TL,

Kalyon Holding 950 milyon TL,

Doğuş Holding AFAD ve Kızılay'a 500 milyon TL,

Vahap Küçük/LC Waikiki giysi yardımları dahil 350 milyon TL,

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 310 milyon TL,

Cihan Kamer/Atasay Kuyumculuk 300 milyon TL,

Abdülkadir Akgül/Teskom 200 milyon TL,

Ebru Özdemir/LİMAK Holding 100 milyon TL,

Çağlayan Çetin/Trendyol 100 milyon TL,

Nadir Ekin/BOTAŞ 100 milyon TL,

Fettah Tamince 100 milyon TL,

Halil İbrahim Demirhan 60 milyon TL,

Neşet Koçkar 50 milyon TL,

Yıldırım Demirören 50 milyon TL,

Depremde çok sayıda yakınını kaybeden ve ismini vermek istemeyen bir iş insanı 50 milyon TL,

Ahlatçı Holding 50 milyon TL,

Boyner Grup 50 milyon TL,

Ali Kibar/Kibar Holding 50 milyon TL,

MESA Holding 48 milyon TL,

Mehmet Torun/Torunlar Grup 40 milyon TL,

Hasan Çatkaya 33 milyon 500 bin TL,

Cantürk Alagöz/Alagöz Holding 30 milyon TL,

Zorlu Holding 30 milyon TL,

Bilal Sağır/Akzir 30 milyon TL,

TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol 25 milyon TL,

Zafer Benli/Kömür İşletmesi 25 milyon TL,

Muharrem Kuzey/ DİTİB Danışma Kurulu Başkanı 25 milyon TL,

Avrupa Konutları-Artaş Grubu 20 milyon TL,

Abdullah Tütüncü 20 milyon TL,

Ergün Yavuz METGÜN İnşaat 20 milyon TL,

Türk-İş Başkanı 20 milyon TL,

Özdilek Holding 20 milyon TL,

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama 20 milyon TL,

Harun Ersöz/Torku 15 milyon TL,

Filli Boya 10 milyon 250 bin TL,

Eti Gıda 10 milyon TL,

Haluk Görgün/ASELSAN 10 milyon TL,

Özen Kuzu/Kuzu Grup 10 milyon TL,

Yalçın Ayaydın yardımlarla birlikte 10 milyon TL,

Boğaziçi Savunma 10 milyon TL,

Medgün İnşaat 10 milyon TL,

Memur-Sen 10 milyon TL,

Hak-İş 10 milyon TL,

DAP Yapı 10 milyon TL,

Ölmez Madencilik 10 milyon TL,

Sinan Öncel/Birleşmiş Markalar Derneği 7 milyon TL,

Tuzla Belediyesi 7 milyon TL,

SOCAR 5 milyon TL,

Abdurrahim Albayrak 5 milyon TL,

Bülent Sabuncu/KOTON 5 milyon TL,

Mehmet Can/Can Holding 5 milyon TL,

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL,

Erdem Çenesiz/Ece Holding 5 milyon TL,

Avukat Rezan Epözdemir 3 milyon TL,

Maher Holding 3 milyon TL,

Tavuk Dünyası 3 milyon TL,

Edin Visca 100 bin Euro,

Önder Kahveci/KAMU-SEN 2 milyon TL,

Oyuncu Selin Ciğerci 2 milyon TL,

Onur Eraydın 2 milyon TL,

Polat Yağcı/POLL Production 2 milyon TL,

Erol Tabanca 2 milyon TL,

İsmail Berhan 2 milyon TL,

Göksel Gümüşdağ 2 milyon TL

GCM Yatırım 2 milyon TL,

Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin 1 milyon 250 bin TL,

Alaaddin Massah 1 milyon TL,

Mercan İlhan 1 milyon TL,

Ayhan Yıldızeli 1 milyon TL,

Adem Çetmen/Bambi Yatak 1 milyon TL,

Hasan Akçakayalıoğlu/Demirkırgız İnternational Bankası 1 milyon TL,

BİLFEN Okulları 1 milyon TL,

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı 1 milyon TL,

Gülle Tekstil 1 milyon TL,

Erbil Aşkan 1 milyon TL,

Muhammet Fatih Pehlivan 1 milyon TL,

Kenan Kıran ve ortağı Mehmet Şerifoğlu 1 milyon TL,

Ahmet Çoban 1 milyon TL,

GKN Kargo 1 milyon TL,

Tansu Çiller 1 milyon TL,

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 milyon TL,

Suat Kılıç 1 milyon TL,

Nihat Hatipoğlu 200 bin TL,

Yeniçamoluk Otomotiv 50 bin TL,

Emre Belözoğlu bir yıllık maaşını kampanyaya bağışladı.