Tanju Özcan'dan 'Merih Demiral' kararı: Kente heykelini diktirecek

Yayınlanma: 05.07.2024 - 15:45

Güncelleme: 05.07.2024 - 15:45

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında 'bozkurt' işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

Karar üzerine CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Demiral'ın sözkonusu işareti yaptığı o kareyi heykel olarak şehre diktireceğini söyledi.

"AVRUPA BANA DA CEZA YAĞDIRSIN"

Tanju Özcan sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Merih Demiral’a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonunu lanetliyorum. Size söz Merih Demiral’ın Bozkurt işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım!"

Merih Demiral’a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum! Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonunu lanetliyorum. Size söz Merih Demiral’ın BOZKURT işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım!!! — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 5, 2024





Konuya ilişkin diğer bir paylaşımında da, bozkurt işaretinin Türk milletinin sembolü olduğunu öne süren Özcan, "Herhangi bir siyasi partinin tekelinde değildir! Hollanda maçında protesto amaçlı tüm futbolcuların İstiklal Marşı sırasında bozkurt işareti yapmalarını bekliyorum! Taraftar için de bu çağrım geçerlidir! Ne mutlu Türk’üm diyene" ifadelerini kullandı.



