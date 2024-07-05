Şenes Erzik'ten Merih Demiral tepkisi: Servet Yardımcı'yı eleştirdi!

TFF Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA'nın eski yöneticisi Şenes Erzik, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın bozkurtlu gol sevinci nedeniyle ceza almasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 15:40
Şenes Erzik'ten Merih Demiral tepkisi: Servet Yardımcı'yı eleştirdi!
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UEFA Asbaşkanlığı ve FIFA İcra Komitesi üyeliği yapan TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, milli futbolcumuz Merih Demiral'a verilen 2 maçlık cezaya tepki gösterdi.

Şenes Erzik yaptığı açıklamada "UEFA'da görevli, yetkili, sorumlu olsaydım bu soruşturmanın başlatılmasına dahi izin vermezdim" ifadelerini kullandı.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'yı eleştiren Şenes Erzik "Soruşturma ve verilen ceza sürecinde UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı nasıl bir tutum içinde olmuştur da bu skandal kararın çıkmasına engel olamamıştır" açıklamasını yaptı.


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