Tarih belli oldu: Zafer Partisi, Olağanüstü Kongre'ye gidiyor

30.08.2025 07:58:00
Parti tüzüğünde değişiklik yapmak üzere Başkanlık Divanı'nın kararıyla, Zafer Partisi 13 Eylül Cumartesi günü 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi'ni toplayacak.

Zafer Partisi parti tüzüğünde değişiklik yapmak üzere Başkanlık Divanı'nın kararıyla 13 Eylül Cumartesi günü 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi'ni toplayacağı bildirildi.

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Zafer Partisi Başkanlık Divanı'nın aldığı karar doğrultusunda Zafer Partisi'nin 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi 13 Eylül Cumartesi günü toplanacak.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA NE OLACAK?

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Kongre 14 Eylül Pazar günü toplanacak. Kongre Anfa Altınpark Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak. Kongrede tüzük değişikliği yapılacak.

