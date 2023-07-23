Taşıt harcaması yüzde 612 arttı... CHP'li Veli Ağbaba: Ayakları yere basmamış
Kamuda ilk altı ayda taşıta 547 milyon 833 bin, uçak kiralamaya ise 727 milyon TL harcandığı ortaya çıktı. CHP’li Veli Ağbaba, “İktidar temsilcileri uçaklardan inmemişler” tepkisini gösterdi.
6 Şubat depremleri nedeniyle ek vergiler getiren ve zamlar yapan iktidarın, lüks harcamalarını kısmadığı, aksine çığ gibi büyüttüğü ortaya çıktı. Taşıt alım giderlerine işaret eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2022’nin ilk 6 ayında 76 milyon 919 lira olan taşıt alım giderinin, bu yılın aynı döneminde 547 milyon 833 bin liraya yükseldiğini söyledi.
“Artış oranı tam olarak yüzde 612” diyen Ağbaba, “Yılın ilk yarısında lüks araçların alımına harcanan para, 27 milyon 839 bin liradan 187 milyon liraya çıktı. Geçen yıla göre lüks araç alımına harcanan para beş kattan fazla arttı. Halka zamları yağmur gibi yağdırdıkları gün, dalga geçer gibi kamuda tasarruf genelgesi yayımlıyorlar” ifadelerini kullandı.
‘AYAKLARI YERE BASMAMIŞ’
2022’nin ilk yarısında tüm kiralama giderlerinin 2 milyar 12 milyon olduğunu belirten Ağbaba, bu yılın aynı dönemindeki harcamanın ise yüzde 128 artarak 4 milyar 605 milyon liraya yükseldiğini aktardı. Ağbaba, “En çarpıcı artış hava taşıt kiralama giderlerinde yaşandı. Lüks uçakların kiralama ücretlerine ödenen rakam 176 milyon liradan, 727 milyon liraya çıktı. Artış oranı yüzde 311. Maşallah iktidar temsilcilerinin ayakları 2023’te hiç yere basmamış. Uçaklardan inmemişler” diye konuştu.
‘599 MİLYON LİRA’
Ağbaba, “Geçtiğimiz sene
ocak-haziran arasında taşıt
kiralama için 678 milyon
902 bin lira harcanmıştı.
Bu yıl bu rakam 1 milyar
209 milyon liraya yükseldi.
Yüzde 78’lik bir artış var.
Hizmet binası kiralama
giderleri de aynı dönem
için 392 milyon liradan
599 milyon liraya yükseldi”
dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yalnız bir insansanız beyniniz büyük tehlikede!
- 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak!
- Seçim çalışmalarına başladı!
- Ayağının tozuyla Bahçeli'ye ziyaret
- İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi!
- HÜDA PAR binasına saldırı!
- Ne kadar sürecek?
- İmamoğlu ile Kerimoğlu arasında gerginlik!
- Üzüm bağlarını mildiyö sardı
- Kılıçdaroğlu'na hakaret etmişti