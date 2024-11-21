Tayfun Kahraman'dan mesaj var: Özgür Özel ve CHP'lilere teşekkür etti

Yayınlanma: 21.11.2024 - 16:41

Güncelleme: 21.11.2024 - 16:41

Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ı Silivri'de ziyaret eden eşi Meriç Demir Kahraman, Tayfun Kahraman'ın mesajını paylaştı. Kahraman, eşinin üyesi olduğu CHP'nin Beşiktaş İlçe Örgütüne, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, kendisi çıkana kadar parti kimliğini muhafaza eden partili arkadaşlarına teşekkür ettiğini bildirdi.

Meriç Kahraman ayrıca, "Tayfun'un bir an önce biz ailesine, meslektaşlarına, öğrencilerine ve özgürlüğüne kavuşması için, ülkece yaşadığımız haksızlık ve adaletsizliklere son verilmeli. Uzun süredir AYM'nin önünde bekleyen başvurumuzun incelenerek adil yargılanma hakkımızın teslim edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.