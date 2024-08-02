TBMM Can Atalay ‘kararının arkasında’

Yayınlanma: 02.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 04:00

AYM’nin gerekçeli kararı sonrasında gözler TBMM’ye çevrilirken siyasette CHP’li Enis Berberoğlu kararı anımsatılarak “Atalay ile ilgili benzer bir durumun gerçekleşebileceği” değerlendirmeleri yapılıyor. 4 Haziran 2020’de hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı gerekçe gösterilerek milletvekilliği düşürülen Berberoğlu, AYM’nin “hak ihlali” kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunması sonrasında yeniden milletvekili sıfatı kazanmıştı. Edinilen bilgiye göre TBMM Başkanlığı, “Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın” arkasında. Atalay’ın Gezi davasında 18 yıl hapis cezası aldığı anımsatılıp bu kararın “Berberoğlu ile ilgili verilen yargı kararından farklı olduğu” değerlendirilerek Atalay ile ilgili kararın ise “kesinleştiği” ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, AYM’nin gerekçeli kararına tepki göstererek “Hiçbir ilgili merci hukuken AYM’nin bu kararına göre hareket etmek veya işlem yapmak mecburiyetinde değildir. Bu karara göre bir işlem yapma imkânı yoktur” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise “Yargıtay kararının TBMM Genel Kurulu’na bildirilmesi suretiyle gerçekleşen milletvekilliğinin düşürülmesi hali AYM’nin inceleme yetkisinin dışındadır” açıklamasını yaptı.