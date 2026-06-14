TBMM'de bu hafta: Gündemde hangi konu başlıkları var?

TBMM’de bu hafta Genel Kurul ve komisyonlarda mesai devam edecek.

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta 14 ayrı kanunda değişiklik öngören ve toplam 26 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklif ile emniyet teşkilatının her amir rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden düzenleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle polis okullarından ilişiği kesilen ancak mahkeme kararıyla mezun olup göreve başlayanlardan, sonrasında memuriyeti sona erenlere yeniden atama hakkı tanınacak.

BASINLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

İnternet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler içeren teklife göre, resmi ilan ve reklam verilen veya bekleme süresi içindeki internet haber sitelerinin nitelikleri, haber sayısı, içerik, kadro, okur sayısı, en az yayın hayatı süresi Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca tespit edilecek.

Kanun'daki gazetelerin ödevlerine ilişkin hükümler, internet haber sitelerinin ödevleri bakımından da uygulanacak.

Kanun ile belirlenen vasıf, ödev, yükümlülük ve basın yayın ilkeleri ile Kanun hükümlerine istinaden Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenen sorumluluklara riayet etmeyen, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip veya bekleme süresinde olan gazete, dergi ve internet haber siteleri ile prodüktörler, kamu idare ve teşekkülleri vesair müesseselerin veya bunların iştiraklerinin sorumluları hakkında, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla düzenleme kapsamında muamele yapılacak.

Gazete, dergi ve internet haber siteleri, basın yayın ilkelerine riayet etmekle yükümlü olacak. Bu ilkelere aykırılık, ilgililerin şikayeti üzerine veya Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca resen incelenecek.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca, gazete, dergi ve internet haber sitelerine Kanun'da öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri ya da basın yayın ilkelerine aykırı davranmaları halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve süresi gözetilerek 1 günden 10 güne kadar resmi ilan ve/veya reklam kesme cezası uygulanacak. Ayrıca ilgili gazete, dergi ve internet haber sitesi, bu düzenlemeyle temin edilen diğer menfaatlerden de aynı sürelerle faydalanamayacak.

Orman Kanunu'ndaki değişiklikle, devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri ormanlarda açılabilecek.

TİCARİ PLAKA SATIŞLARINA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait plakaları satan kişilerin elde ettiği gelirlere vergi istisnası getirilecek. Gelir Vergisi Kanunu'ndaki değişiklikle, ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançlar, gelir vergisinden istisna olacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle, taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlardan bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını, elektronik ücret toplama sistemleri olmaksızın kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazla tespit ve belgelendirmek suretiyle elde edenler de talep etmeleri halinde tespit kazançları üzerinden vergilendirilecek.

Bu kapsama girenler, talep tarihini takip eden yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespit usulünden en fazla 3 yıl süreyle yararlanabilecek. Kazancın tespitine ilişkin oran için Cumhurbaşkanına verilen indirim yetkisi, taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar dışındakilerle sınırlandırılacak.

AKARYAKIT PİYASASINDA VERGİ TAHSİLİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Teklifte, akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda vergi kaybının önlenmesi, vergi tahsil güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yer alıyor. Akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi piyasalarda faaliyet gösteren mükellefler bakımından doğacak vergilerin tahsil güvenliğinin sağlanması amacıyla idareye tanınan teminat tutarını artırma yetkisi iki katından beş katına çıkarılacak.

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde sürdürülen projeler, faaliyetler ve yatırımların tamamlanabilmesi amacıyla, genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanacak konutların yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına teslimindeki katma değer vergisinden müstesna olduğu tarih 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e uzatılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası personeli ile sözleşmeli personelin disiplin hükümlerinin yasal netliğe kavuşturulmasına yönelik düzenlemeler yapılıyor. Banka hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmeyen veya yasaklanan fiillerde bulunan personele uygulanacak disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren spesifik fiil ve haller kanun düzeyinde belirlenecek.

Belediye Gelirleri Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzeri yerler başta olmak üzere tüm biletle girilen yerlerde, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerden veya tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak.

ARAŞTIRMA KOMİSYONUNDA SENDİKA TEMSİLCİLERİ KONUŞACAK

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarını araştırmak amacıyla kurulan komisyonda bu hafta Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİYE KAMU-SEN), Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (BİRLEŞİK KAMU-İŞ), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR SEN) ve Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (EĞİTİM GÜCÜ SEN) yetkilileri görüş ve önerilerini dile getirecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri "Çalışma Hayatında Ayrımcılığı Önlenmesi" konulu sunum yapacak.

CHP GRUP TOPLANTISI YAPILACAK MI?

TBMM’de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak.

CHP’de 38. Kurultay’ın iptali üzerine yaşanan gelişmelerin ardından son olarak partiden Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın grup başkanvekilliklerinin düşürülmesi üzerine dikkatler bu haftaki grup toplantısının nasıl yapılacağına çevrildi.