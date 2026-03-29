TBMM'de yoğun hafta: Vergi düzenlemeleri ve bedelli askerlikle ilgili kanun teklifi Genel Kurul'da

TBMM’de bu hafta Genel Kurul ve komisyonlarda yoğun mesai sürecek.

Genel Kurul’da 19 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek.

Genel Kurul’da geçen haftaki görüşmeler sırasında kanun teklifindeki kripto varlıklarla ilgili 1,3, 4 ve 5’inci maddeleri eleştiriler üzerine yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilmiş, bu maddelerle bağlantılı 7’nci madde ise revize edilmişti. 2, 6, 8, 9 ve 10'uncu maddeleri kabul edilen teklifin görüşmelerine devam edilecek.

Kanun teklifine göre bedelli askerlik ücreti hesaplamasında kullanılan gösterge rakamları değiştirilerek, ücret 333 bin liradan yüzde 25 artışla 417 bin liraya yükselecek.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporunda önerilen yasal düzenlemeler için çalışmalarla ilgili yol haritasının belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında grup koordinatörlerinin toplantı yapması bekleniyor.

SOSYAL MEDYA VE DOĞUM İZNİ DÜZENLEMELERİ KOMİSYONDA

Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşmeleri daha önce ertelenen kanun teklifi bu hafta ele alınacak. Kadınların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin özel sektörde de 10 güne çıkarılması ve sosyal medyanın 15 yaş altındakilere yasaklanmasına ilişkin 29 maddelik Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifle kamu ve özel sektörde çalışan kadınların doğum izinleri, doğum öncesi ve sonrası olmak üzere 16 haftadan toplam 24 haftaya yükseltiliyor. Babalık izni ise tüm sektörler için 10 güne çıkarılıyor.

Teklife göre 15 yaşını doldurmayan çocukların sosyal medya hesabı kullanmaları engellenecek. Sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmalarının engellenmesi ve ağ sağlayıcılara bu kurala uymaları için sorumluluklar yükleniyor. Sosyal ağ sağlayıcı, açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak. Ebeveyn kontrol araçları ise hesap ayarlarının kontrol edilmesine, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi kılınmasına ve kullanım süresinin izlenmesi ve bu sürenin sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmaları içerecek. Sosyal ağ sağlayıcı, aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Dijital oyun sektöründeki şiddet, müstehcenlik ve bağımlılık gibi risklere karşı çocukları korumak amacıyla, günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılarına Türkiye'de temsilci belirleme ve oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirme yükümlülüğü getiriliyor.

Teklife göre koruyucu ailelere çocukla vakit geçirebilmeleri amacıyla 10 günlük izin hakkı tanınacak. Ayrıca, sosyal güvencesi olmayan eşlerin sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesine imkan tanınacak.

Çocuklara karşı işlenen suçlardan hüküm giyen kişilerin; kreş, gündüz bakımevi, okul servisi ve öğrenci yurtları gibi çocukların yoğun bulunduğu alanlarda çalışması yasaklanacak.

Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında sunulan hizmetlerin kalite ve verimliliğinin artırılması, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve acil durumlarda erken müdahalenin sağlanması amacıyla Merkezi İzleme Sistemi'ne bağlı yazılım destekli kamera sistemlerinden yararlanılacak. Bu çerçevede elde edilecek kişisel veriler adli veya idari soruşturmaya esas teşkil etmemesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatında gösterilen usul çerçevesinde, kayıt tarihinden 2 yıl geçtikten sonra silinecek.

Teklifle, Darülaceze Nizamnamesi'nde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Darülaceze yurt içinde ve ilgili mevzuata göre yurt dışında hizmet verebilecek. Darülaceze, ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre gıda bankacılığı faaliyetinde bulunabilecek ve ihtiyaç sahiplerine aşevi hizmeti verebilecek.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU'NDA AİLELER DİNLENECEK

Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Araştırma Komisyonu’nda 31 Mart Salı günü yapılacak toplantıda, çocukları cinayete kurban giden mağdur ailelerin dinlenmesi planlanıyor.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU’NDA BÖLGEDEKİ SAVAŞLA İLGİLİ SUNUM YAPILACAK

Dışişleri Komisyonu’nun 1 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantısında "ABD-İsrail'in İran'a Saldırıyla Başlayan Savaş ve Bölgesel Etkileri" konulu bilgilendirme yapılacak. Toplantıda bazı ülkelerle yapılan anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri de görüşülecek.

Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu’nda 2 Nisan Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk “Diyanet İşleri Başkanlığının Yurt Dışı Faaliyetleri” konulu bilgilendirme yapacak.

MASAK VE SPK SUNUM YAPACAK

Dilekçe Komisyonu Türkiye’de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu’nda Sermaye Piyasası Kurulu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu ayrı ayrı sunum yapacak.

TBMM’de bu hafta salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Çarşamba günü AKP grubunun da toplanması bekleniyor.