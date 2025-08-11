TBMM’deki komisyonda görev alacak yeni 3 üye belli oldu

TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na katılmayan İYİ Parti'ye düşen üyeliklerin AKP, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırılması sonucunda, komisyonda bu partiler adına görev yapacak yeni üyeler belli oldu. AKP’den Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP’den Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM Parti’den İstanbul Milletvekili Celal Fırat komisyon için görevlendirildi. Komisyon yarın üçüncü toplantısını gerçekleştirecek.

PKK’nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yapılacak yasal düzenlemeleri görüşecek olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun TBMM’de grubu bulunan ve temsil edilen toplam 12 partiden 51 üyeden oluşması öngörülmüş ancak, İYİ Parti komisyona katılmayacağını bildirmişti. İYİ Parti’ye düşen 3 üyeliğin AKP, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırılması kararı alınmış, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugün saat 17.00’ye kadar söz konusu partilerden üye isimlerini bildirmelerini istemişti.

Alınan bilgiye göre AK Parti, Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ı; CHP, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ı, DEM Parti ise İstanbul Milletvekili Celal Fırat’ı komisyon üyesi olarak belirledi.

Yeni görevlendirmeden sonra komisyonda partilere göre dağılım şöyle oldu:

AKP 22, CHP 11, DEM Parti 5, MHP 4, Yeni Yol Grubu 3, HÜDA PAR 1, Yeniden Refah Partisi 1, TİP 1, EMEP 1, DSP 1 ve Demokrat Parti 1.

İlk toplantısını TBMM Tören Salonu'nda 5 Ağustos'ta, ikinci toplantısını 8 Ağustos'ta gerçekleştiren komisyon, üçünçü toplantısını yarın yapacak.