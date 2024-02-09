TBMM'de CHP'lilerin oda kavgası: Polis gözetiminde boşaltıldı

TBMM'de CHP'li İdare Amiri Uğur Bayraktutan'a tahsis edilen ancak CHP Grup Protokol Müdürü Şükran Kütükçü tarafından kullanılan oda, TBMM Genel Sekreterliğinin devreye girmesiyle polis gözetiminde boşaltıldı.

AA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:24
TBMM'de CHP'lilerin oda kavgası: Polis gözetiminde boşaltıldı
Abone Ol google-news

CHP Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildiği için TBMM İdare Amirliği görevinden ayrılan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in yerine, CHP grubunda 18 Ocak'ta yapılan seçim sonucu Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan geldi.

Bayraktutan için CHP Grup katında bir oda tahsis edildi. Ancak CHP Grup Protokol Müdürü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı dönemindeki özel kalem müdürü Şükran Kütükçü, odayı devretmedi.

TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ DEVREYE GİRDİ 

Meclis'te başdanışman kadrosuyla görev yapan Kütükçü'nün uyarılara rağmen odayı boşaltmaması üzerine, Bayraktutan'ın girişimiyle TBMM Genel Sekreterliği devreye girdi.

TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı personeli, Meclis Koruma Dairesinde görevli polislerin nezaretinde Kütükçü'nün eşyalarını tahliye ederek odayı Bayraktutan'ın danışmanlarına teslim etti.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından, başdanışman kadrosundaki Şükran Kütükçü hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.


TBMM haberleri CHP haberleri Ensar Aytekin haberleri Şükran Kütükçü haberleri Uğur Bayraktutan haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi

Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Türkiye’deki Epstein yalısı

Türkiye’deki Epstein yalısı
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi

Mahfi Eğilmez işaret etti: Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Manken Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu: '55 milyon dolara turistik gezi'

Manken Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu: '55 milyon dolara turistik gezi'
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı

'Çadırda yaşamıyorlar' açıklaması gelmişti... Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş Valiliği'ni yalanladı
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir

Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!