Tele 1'e kayyum atandı... İmamoğlu'ndan sert tepki: 'Ne yapsanız nafile, az kaldı'

Tele 1’e dün sabah saatlerinde operasyon düzenlenirken kanaldaki odasında ve evinde arama yapılan gazeteci Merdan Yanardağ, gözaltına alındı. Akşam saatlerinde Yanardağ’ın genel yayın yönetmeni olduğu Tele 1'e kayyum atandı.

Söz konusu duruma tepki gösteren tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, şunları yazdı:

"Yargısız infazdan vazgeçin!

Merdan Yanardağ sabahın kör karanlığında gözaltına alındı, akşam ise alelacele TELE 1'e kayyum atandı.

Üstelik bunu yapanlar Gazeteci Merdan Yanardağ’a tek bir soru sormamışlar, savunmasını bile almamışlardı.

Açıkça söyleyelim. Bu bir çökmedir.

Bu demokrasinin nefes borusu medyaya ağır bir sansürdür.

Bu bir gözdağıdır.

Ama ne yapsanız nafile.

Gerçekleri bu aziz milletin gözünden kaçıramazsınız. Hakikat, her engeli aşacak ve sonunda mutlaka zafer kazanacak. Ve o zaferin ortağı bugün hukuksuzluğu reva gördüğünüz 86 milyon olacak.

AZ KALDI"