Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener ile bir araya geldi

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 21:55

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi’nde; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bugün bir araya geldi.

Karamollaoğlu; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos’ta yapılacağı zirve öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı, çarşamba günü ise Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı pazartesi günü, Gelecek Partisini perşembe günü ziyaret etmişti.