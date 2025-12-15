Teoman Mutlu, yeniden genel başkan seçildi

Yerli ve Milli Parti'nin 1. Olağanüstü Büyük Kongresi, parti genel merkezi konferans salonunda yapıldı.

Kongrede, Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, delegelerin tümünün oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Kurultaydan sonra teşekkür konuşması yapan Mutlu, "Bugün tarihi bir gün. Artık tüm seçimlere katılma hakkını kazandık. Allah’ın izniyle 26 Haziran’da yapılacak 5 yeni kurulan belde seçimlerinde bu hedeflerin daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. Siz Türkiye’yi sahipsiz mi sandınız? Hodri meydan" dedi.

Mutlu, Yerli ve Milli Parti’nin yeni kurulan partiler arasında en fazla teşkilata ve üyeye sahip olduğunu, ayrıca tüm anketlerde sürekli ilk 8’de yer aldığını söyledi.